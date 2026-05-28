יצא מהחור: מוג'תבא חמינאי פרסם מסר לוחמני לאיראנים

ההודעה של חמינאי הבן פורסמה לפני זמן קצר, בניגוד למסורת אביו, בכתב בלבד וללא שום תיעוד ממוג'תבא עצמו, שגורלו עדיין נותר עלום ולא ידוע מאז התקיפה על ארמונו של אביו ביום פתיחת המלחמה.

האחדות הלאומית היא מתנה עצומה, ועל האומה כולה, ובפרט על האליטות המחשבתיות והפוליטיות ונציגי הפרלמנט, לשמור עליה מכל משמר. יש להימנע לחלוטין ממחלוקות פוליטיות ריקות ומהעמקת שסעים חברתיים".

"תוכניתו של האויב, בעקבות כישלונותיו בשדה הצבאי ומלחמת ההתנפלות, עברה להתמקד בלחץ כלכלי, מצור תעמולתי ופוליטי, ומעל לכל — בניסיון לייצר פילוג ופירוק חברתי כדי להכניע את העם. על כן, חובה על כל מי שלבו פועם למען האסלאם, המהפכה, ועצמאותה וכבודה של איראן, לפעול יותר מתמיד לשימור שורות מלוכדות. אין להפוך מחלוקות (מוצדקות ושאינן מוצדקות) למריבות, ויש להוות דוגמה אישית לאחדות בדיבור ובמעשה".

הוא הוסיף וקרא לשורה של רפורמות שלטוניות ביום שאחרי המלחמה, אותה כבר הגדיר כ'הפסד מערבי-ציוני צורם' בעבר, וקרא לנציגי הפרלמנט לשלב זרועות עם הממשלה בנאמנות מלאה לשלטון האסלאם על איראן.

המשך חסרונו של מוג'תבא בעין הציבורית מעלה שאלות רבות, גם בתוך איראן עצמה, כאשר שמועות רבות ממשיכות לעלות, כולל כאלה שטוענות כי מוג'תבא בכלל מנהל את המשטר ממסתור ברוסיה, או מוחזק ונשלט על ידי משמרות המהפכה.