"הדתיות האלה" מה זה בכלל להיות “דתייה לאומית” ב־2026?

הדתיות האלה

אורטל והדר בשיחה אישית על מה זה להיות סרוג. בין צחוקים על “שעון בני עקיבא”, על ההתנהלות ה"יהיה בסדר" של המגזר וועל ההבדלים בין סוגי שולחנות-שבת במגזר, נפתחת גם שיחה עמוקה על אחד הדברים הכי ייחודיים בציונות הדתית: המפגש המתמיד בין שמיים לארץ

פודקאסט הנשים "הדתיות האלה" בסרוגים מקדיש פרק שנע בין האורות של אומן לשעון הגמיש של בני עקיבא ונוחת בקרקע המאתגרת של המגזר.

בין שמיים לארץ? חוזרים מאומן לאתגרים של המגזר

אורטל ברזילי, שחזרה לאחרונה מהציון של רבי נחמן, מתארת את קושי הנחיתה: "אתה כאילו חצי בארץ חצי עדיין בשמיים". לדבריה, החוויה הרוחנית באומן משאירה משקעים עמוקים, אך המפגש המחודש עם היום-יום עלול להיות מאכזב. בתוך כך, היא משתפת בשינויים אישיים ובניסיון לשלב את ה"חיות" של ברסלב בתוך השגרה.

אסתטיקה חרדית מול "תסמין בני עקיבא"

אחד הנושאים הבוערים שעלו בשיחה הוא ההשוואה הבלתי נמנעת למגזר החרדי. הדר ואורטל לא חוסכות ביקורת עצמית על המראה המגזרי: "במגזר שלנו, הדתי לאומי, אנחנו לא מעולים באסתטיקה", מציינת הדר. היא מתארת את "תסמין בני עקיבא" – חוסר ארגון וסדר שמתבטא בהכל, החל משולחן השבת ועד לאופן שבו הבית נראה.

לעומת זאת, הן מציינות בהערכה את הסדר והאסתטיקה המוקפדת בציבור החרדי, החל מביגוד הילדים ועד לניקיון הוויזואלי של הבית. עם זאת, הדר מדגישה כי מאחורי הניקיון החרדי יש לעיתים גם הסתרות, בעוד שהמגזר הדתי-לאומי מתאפיין ב"דוגריות": "מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל... אין לנו הסתרות".

סערת ה"תורניות": מי מחליט מי בפנים?

החלק הטעון ביותר בשיחה עוסק בפיצול הפנימי בתוך הציונות הדתית ובמושג "תורני". הדר מביעה חשש מההפרדה בין הזרם החרד"לי לשאר המגזר ומספרת על הקושי בקבלה למוסדות חינוך. אורטל משתפת בכאב על תחושת הניכור שחשים לפעמים ילדים בתוך המגזר: "איך אני גדלה בחברה דתית לאומית ויום אחד אומרים לי 'את לא מספיק תורנית'?".

הדר מוסיפה כי שיטת המיון והקטלוג הזו היא "של פעם" ואינה מתאימה להיום. היא אף נזכרת בחוויותיה כנערה ממוצא תימני שניסתה להתקבל לאולפנה: "יש מספר תימניות מחמד שיכולות להיות באולפנה של דוסים".

לוקחים סיכונים בשם האידיאל

למרות הביקורת, השתיים מסכמות באהבה גדולה למגזר הסרוג. הן מגדירות את הייחודיות שלו ביכולת לשלב בין הקודש לחול ובלקיחת סיכונים מתוך אמונה. "החיבור לעם ישראל הוא השליחות, לא ההתבדלות", מסבירה הדר את ההבדל המהותי מהתפיסה החרדית.

בסופו של דבר, הן מציעות להשתחרר מהגדרות נוקשות. עבור אורטל, החיבור לתורת הרב קוק בשילוב ה"אוויר" של רבי נחמן, הוא שמאפשר לחיות במורכבות הישראלית. "כשהילדים שלי שואלים מי אנחנו, אני אומרת – אנחנו עם ישראל. אנחנו אוהבי השם, עובדי השם".