"הוצאה להורג": יונתן אוריך בתגובה עוקצנית ליועמ"שית

לאחר שהיועמ"שית החליטה היום על הגשת כתב אישום נגד יונתן אוריך - כעת הוא מגיב לא תגובה עוקצנית במיוחד

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הורתה היום (חמישי) להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך בפרשת "הבילד". במרכז האישום, שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה וכן השמדת ראיה.

כעת הגיב לכך אורי בעצמו ומסר: "קטע שהיועמ"שית ויתרה לי על הוצאה להורג".

עורכי דינו של אוריך, עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו: החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.

כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק “הטרדת העד” - שבו התברר שהעד לא הוטרד - גם התיק הזה ייסגר. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו - עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו.

נזכיר כי "פרשת הבילד", שהפכה לאחת החקירות המדוברות בישראל בשנה האחרונה, עוסקת בחשד להדלפת מסמך מודיעיני מסווג לעיתון הגרמני Bild ובמרכז הפרשה ניצב גם יונתן אוריך, מי שנחשב לאחד מיועציו הקרובים של ראש הממשלה.

לפי החשד שנבדק על ידי המשטרה והשב״כ, המסמך הסודי הגיע תחילה לידי אלי פלדשטיין, ומשם הועבר לכאורה לגורמים נוספים שפעלו להביא לפרסומו בכלי התקשורת הגרמני. החוקרים בודקים האם אוריך היה מודע למהלך ואף לקח חלק בתיאום העברת המידע.

בהמשך הודיעה הפרקליטות כי היא שוקלת להעמיד את אוריך לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות ביטחוניות ובהן מסירת ידיעה סודית והשמדת ראיה.

מנגד, אוריך דוחה את כל החשדות נגדו. לטענתו, הוא לא הדליף מידע סודי, לא פגע בביטחון המדינה ולא היה מעורב בפעולה בלתי חוקית. מקורביו טוענים כי מדובר בחקירה בעלת אופי פוליטי וכי לא קיימות ראיות שמוכיחות מעורבות ישירה שלו בהדלפה.



