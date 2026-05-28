אופס: היועמ"שית נתפסה בשקר נוסף?

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגישה הבוקר (חמישי) את חוות דעתה לבג"ץ בעניין רומן גופמן וטענה כי יש לפסול את מינויו לראשות המוסד.

בחודשים האחרונים רבים בימין תקפו שוב ושוב את היועמ"שית בעניין זה ובעניינים אחרים, בהם הם טענו כי היא לא פועלת באפן ענייני ומתאמצת לפסול כל מינוי וצעד של הממשלה, למרות שתפקידה הוא לסייע לממשלה מבחינה משפטית.

הבוקר, נראה שנחצה קו נוסף. ראשית, מיארה היתה צריכה להגיש את חוות דעתה עד חצות, וגם זה בשל בקשה להארכת זמן, אך היא הגישה אותה רק הבוקר.

שנית, בחוות דעתה התייחסה היועמ"שית למסמך אישי שהוגש ליו"ר הוועדה למינוי בכירים השופט אשר גרוניס, וטענה כי הוא לא היה מכתב אישי אלא מסמך שמפרט את הבדיקות הנדרשות.

אלא שהתבוננות מהירה במכתב מגלה את השקר של היועמ"שית. על המכתב נכתב: לכבוד כבוד נשיב בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס (אישי, למכותב בלבד). מה שחושף כמובן כי כן היה מדובר במסמך אישי לשופט גרוניס בלבד.