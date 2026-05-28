מתגרים בטראמפ? משמרות המהפכה חושפים את השיגור לבסיס אמריקאי

משמרות המהפכה ממשיכים לשדר ביטחון, וחושפים תיעוד משיגור הטיל הלילה אל עבר בסיס חיל האוויר האמריקאי עלי אל-סאלם בכווית ויעדים נוספים, במה שנראה כהתרסה נוספת נגד הנשיא טראמפ

זרועות התעמולה של משמרות המהפכה וערוצים ממלכתיים איראניים, פרסמו לפני זמן קצר תיעוד מהתגובה האיראנית למתקפות האמריקאיות על אזור בנדר עבאס בדרום המדינה, לאחר שבמהלך הלילה בוצעו לפחות 3 תקיפות אמריקאיות במרחב.

בתיעוד שפורסם על ידי ערוצי משמרות המהפכה, ניתן לראות את סממני ההיכר של תעמולת המשטר האיראני.

ראשית מתועדים אנשי המשמרות מדביקים מסרים דתיים אל הטילים, בו נכתב: "עם נשק האמונה ואמירת אללה אכבר, אנו מגרשים את האויב ומשפילים אותו".

ואחר כך הוסיפו מסר מתריס לנשיא טראמפ וארה"ב, והצמידו לטיל תמונה של מגפי צבא דורכים על דגל ארה"ב.

לבסוף חושף התיעוד את השיגורים שבוצעו במהלך הלילה אל עבר בסיסים אמריקאיים באזור.