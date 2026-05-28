הסיר שעושה את השבת: עוף ותפוחי אדמה ברוטב ממכר

העוף הכי עסיסי שתכינו לשבת: סיר אחד, ריח מטורף וכל הבית סביב התבנית. מתכון קל עם תפוחי אדמה מקורמלים ורוטב שאי אפשר להפסיק לנגב עם חלה

יש מתכונים שלא צריכים יותר מדי הסברים. מספיק לפתוח את התנור, לקבל את הריח של העוף, תפוחי האדמה והסילאן שמתקרמל - וכל הבית כבר מבין ששבת נכנסת.

זה בדיוק מסוג הסירים שזורקים לתנור, שוכחים מהם לשעה וחצי, ומקבלים בסוף עוף רך בטירוף עם תפוחי אדמה שספגו את כל הרוטב.

מה צריך?

6 כרעיים עוף או 8 שוקיים

5 תפוחי אדמה גדולים

2 בצלים גדולים

6 שיני שום

3 כפות שמן זית

לרוטב:

3 כפות סילאן

3 כפות רוטב סויה

2 כפות חרדל

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית פפריקה חריפה

כפית אבקת שום

מלח ופלפל

חצי כוס מים רותחים

כל הקסם קורה בתנור

חותכים את תפוחי האדמה לקוביות גסות ואת הבצל לרצועות ומסדרים בתבנית גדולה. מעל מניחים את חלקי העוף.

בקערה קטנה מערבבים את כל חומרי הרוטב ושופכים בנדיבות מעל הכול. מערבבים קצת עם הידיים כדי שכל תפוח אדמה יקבל אהבה מהרוטב.

מכסים בנייר אפייה ונייר כסף, ומכניסים לתנור שחומם ל-190 מעלות למשך שעה וחצי.

אחרי שעה וחצי מסירים את הכיסוי, מעלים ל-220 מעלות ונותנים עוד כ-20 דקות עד שהעוף מזהיב והרוטב נהיה דביק ומקורמל.

הטיפ שלא כדאי לדלג עליו

בדקות האחרונות תזלפו עוד מעט סילאן מעל העוף ותפעילו גריל. זה בדיוק מה שנותן את המראה השחום הזה של "איך זה יצא ככה טוב?"

ומה מגישים ליד?

אורז לבן, קוסקוס או פשוט חלה טרייה שתספוג את כל הרוטב מהתבנית. כי בסוף, זה החלק הכי טוב.