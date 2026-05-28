פראג, רציחות וסוד מסוכן: האם דן בראון עדיין יודע להחזיק אותנו במתח?

שמונה שנים אחרי הספר האחרון, דן בראון מחזיר את רוברט לנגדון למרדף מסוכן בלב פראג. ב-"הסוד האחרון" הוא משלב חקר תודעה, רציחות מסתוריות והמון טוויסטים שקשה להפסיק לקרוא

שמונה שנים תמימות חלפו מאז הפעם האחרונה שבה פגשנו את דן בראון, האיש שגרם למיליוני קוראים לעצור את הנשימה עם צופן דה וינצ'י. עכשיו הוא חוזר למדפים עם ספר חדש, הסוד האחרון, ומחזיר למרכז הבמה גם את הגיבור האייקוני שלו, פרופסור רוברט לנגדון.

הפעם, לנגדון מוצא את עצמו בלב פראג יחד עם בת זוגו, המדענית קתרין סולומון. קתרין מגיעה לעיר כדי להציג מחקר פורץ דרך בחקר התודעה האנושית - עבודה שעשויה לשנות לחלוטין את הדרך שבה בני אדם תופסים את המציאות. אלא שכמו בכל ספר של בראון, מהר מאוד הכול מסתבך.

מחקר פורץ דרך, היעלמות מסתורית ורציחות ברחבי פראג

זמן קצר אחרי ההצגה הגדולה, קתרין נעלמת ללא עקבות. במקביל, כל החומרים הקשורים למחקר שלה נמחקים באופן מסתורי, וסדרת רציחות מתחילה לטלטל את רחובות פראג. מכאן מתחיל מרדף אינטנסיבי שמחזיר את הקוראים בדיוק למה שהם מצפים מספר של דן בראון: חידות, סמלים, סודות עתיקים ומתח שלא עוצר לרגע.

כמיטב המסורת של בראון, גם כאן העלילה עמוסה בפרטים היסטוריים, מדעיים ופילוסופיים. הפעם הוא בוחר לצלול לעולם חקר התודעה - תחום שמעלה שאלות עמוקות על המציאות, המחשבה האנושית והגבול שבין מדע לרוחניות. לעיתים ההסברים המדעיים מעט מכבידים, אבל הם לא מצליחים לפגוע בקצב המסחרר של העלילה.

פראג הופכת לדמות בפני עצמה

אחד הדברים הבולטים ביותר בספר הוא האופן שבו דן בראון מתאר את פראג. הכיכרות, הרחובות והמבנים ההיסטוריים מקבלים מקום מרכזי בעלילה, עד שלפעמים נדמה שהעיר עצמה הופכת לדמות נוספת בסיפור. מי שכבר ביקר בעיר ירגיש כמעט מיד תחושת היכרות נוסטלגית תוך כדי הקריאה.

השורה התחתונה

הסוד האחרון הוא בדיוק מה שמעריצי דן בראון מצפים לקבל: עלילה מסועפת, קצב מהיר, טוויסטים בלתי פוסקים והמון רגעים שיגרמו לכם להגיד "רק עוד פרק אחד". למרות שמדובר בספר לא קצר בכלל, 636 עמודים, הוא מצליח לשמור על מתח גבוה כמעט לכל אורכו.

אם אתם מחפשים מותחן אינטליגנטי וסוחף, כזה שאפשר להיבלע בו לכמה שעות טובות ולהתנתק מהמציאות - כנראה שמצאתם את הספר הבא שלכם.