ארוחת שף ומסיבת לילה: המסעדה הכשרה שמביאה וייב אחר לתל אביב

מסעדת LE MIEL הכשרה בתל אביב השיקה תפריט חדש עם השף קובי בן לולו - ואווירת בילוי שלא עוצרת באוכל. עם אסאדו מפורק, קוקטיילים מדויקים, די ג'יי, רקדניות ולהטוטנים, מדובר בחוויה נוצצת ומושקעת במיוחד - אבל גם לא זולה בכלל

מסעדת LE MIEL בתל אביב פתחה תפריט חדש עם השף קובי בן לולו - והתוצאה היא הרבה יותר מעוד ערב במסעדה. המקום מנסה לשלב בין ארוחת שף מוקפדת לחוויית בילוי נוצצת, ובמשך כמה שעות זה באמת מצליח לעבוד.

חציל סצ'ואן צילום: סרוגים

המנות שגנבו את הערב

במהלך הערב הזמנו כמה מהמנות הבולטות בתפריט החדש, ובהן סיגר דג ים שהיה מדויק וקריספי, אסאדו עשוי היטב עם טעמים עמוקים, וטוסט בריוש עם אסאדו מפורק - מנה עשירה, מושחתת ומלאת טעם שהייתה לגמרי מהבולטות בשולחן.

גם בגזרת הקינוחים המקום לא נשאר מאחור. קינוח ה"קרמי שוקולד", שמורכב מנמסיס שוקולד, מרנג, קראמבל קקאו וזהב 14 קראט, ממשיך את הקו היוקרתי של המקום - גם בנראות וגם בטעם.

לצד האוכל, גם הקוקטיילים היו ברמה גבוהה מאוד, מדויקים ומושקעים, והרגישו כמו חלק בלתי נפרד מהחוויה שהמקום מנסה לייצר.

כשהמוזיקה עולה - האווירה משתנה

אבל האוכל הוא רק חלק מהעניין.

ככל שהערב מתקדם, התאורה מתעמעמת, הדי-ג'יי מעלה קצב, ובין השולחנות מתחילים להופיע רקדנים, רקדניות ולהטוטנים. בשלב מסוים זה כבר מרגיש יותר כמו מסיבת לילה יוקרתית מאשר ארוחה רגילה במסעדה.

יש במקום אנרגיה מאוד חזקה, מוזיקה טובה ואווירה שמצליחה להכניס ישר למוד של בילוי.

לא בילוי זול - אלא ערב לחגוג בו

לצד כל המחמאות, קשה להתעלם גם מהמחירים. LE MIEL היא לא מסעדה שקופצים אליה סתם באמצע שבוע, אלא מקום שמכוון מראש לערב גדול יותר, כזה שמגיעים אליו כדי לחגוג באמת.

קרמו שוקולד צילום: סרוגים

מדובר בחוויה יקרה מאוד, ובהחלט כזו שמצריכה להוציא סכום כסף משמעותי. לכן, עבור לא מעט סועדים, זו כנראה תהיה מסעדה שמתאימה בעיקר לאירועים מיוחדים, ימי הולדת וחגיגות - ופחות לערב ספונטני.

