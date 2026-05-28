מפתיע: התלמידה שהעזה "לרדת" על הפציעה של ידין גלמן

למן הציג בגאווה את קצה האצבע שאיבד בקרב מול מחבל, אלא שלתלמידה בקהל היה משהו הרבה יותר מפתיע להראות לו

השחקן והלוחם ידין גלמן, שנפצע באורח קשה בקרבות השבעה באוקטובר, ממשיך להסתובב ברחבי הארץ, לשתף את סיפורו הגבורה שלו ולעורר השראה בקרב בני נוער. אלא שבמהלך הרצאה שהעביר לאחרונה לתלמידים בגני תקווה, הוא ממש לא ציפה לתגובה שתגנוב את ההצגה ותשאיר אותו פעור פה.

גלמן שיתף את התלמידים ברגעים הדרמטיים מהלחימה, ובין היתר הציג את הפגיעה באצבעו – שאת הקצה שלה איבד כתוצאה מפגיעת כדור של מחבל.

בעוד הקהל מרותק לסיפור הגבורה המטלטל, ניגשה אליו בסיום אחת התלמידות והציגה בפניו סיטואציה יוצאת דופן. מסתבר שלתלמידה ישנו מום מולד ביד ימין, הגורם לכך שכל האצבעות שלה חצויות.

במקום לשקוע ברחמים עצמיים, התלמידה החליטה לנצל את הרגע כדי להרים את המורל של הלוחם הפצוע, והטיחה בו בהומור עצמי משובח: "אם זה מבאס אותך, תחשוב שאצלי זה על כל האצבעות!".

הפציעה של ידין גלמן צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של ידין גלמן

גלמן, שהוקסם מהתגובה המשעשעת והאמיצה, מיהר לתעד את רגע "השוואת האצבעות" המשעשע, העלה את התמונה לחשבון האינסטגרם שלו וכתב על התלמידה: "מישהי מלכה". לפעמים, מתברר, פרופורציה מגיעה מהמקומות הכי לא צפויים.