יצאתם לכביש? זה מה שמחכה לכם היום

מאות שוטרים, אופנוענים, ניידות ואפילו היחידה האווירית נפרסו הבוקר מצפון ועד דרום במסגרת מבצע תנועה רחב נגד עבירות מסכנות חיים. במשטרה מזהירים: “האכיפה תימשך עד שעות הלילה”

אם יצאתם הבוקר לכבישים ושמתם לב לנוכחות חריגה של ניידות, אופנועי משטרה ומחסומים יש לזה סיבה.

החל משעות הבוקר המוקדמות פתחה משטרת ישראל במבצע תנועה ארצי רחב היקף, שנפרס מצפון הארץ ועד הדרום וצפוי להימשך עד שעות הערב המאוחרות.

במשטרה מגדירים את המבצע כחלק מ"רצף אכיפה נחוש" נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, כאשר הדגש המרכזי הוא על עבירות שמוגדרות כמשפיעות במיוחד על תאונות קטלניות.

במסגרת המבצע פועלים מאות שוטרים, סיירים ומתנדבים ברחבי הארץ, בהובלת אגף התנועה ובשיתוף מחוזות המשטרה והיחידה האווירית.

לצד ניידות התנועה, משתתפות בפעילות גם יחידות מיוחדות ובהן סיירת האופנועים הארצית, משטרת התנועה הארצית ויחידת הרכב הכבד, היחידה היחידה מסוגה בישראל.

לפי המשטרה, האכיפה תתמקד בין היתר בעבירות מהירות, שימוש בטלפון בזמן נהיגה, עקיפות מסוכנות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול ועבירות של כלי רכב כבדים.

במשטרה לא פירטו היכן בדיוק נפרסו הכוחות, אך הדגישו כי מדובר בפעילות רחבה בכל רחבי הארץ, בכבישים בין־עירוניים, בצירים מרכזיים וגם בתוך הערים.