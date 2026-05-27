טרגדיה באור עקיבא: ילד בן 3 נדרס למוות

טרגדיה באור עקיבא. ילד כבן 3 נפגע מרכב חולף ברחוב שלום שבזי בעיר. חובשים פינו את הילד לבית החולים הלל יפה בחדרה שם נקבע מותו. זהו הילד ה-28 שנהרג מתחילת השנה

הילד נפגע מרכב חולף ברח' שלום שבזי באור עקיבא. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי החייאה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותו.

זירת התאונה באור עקיבא (תיעוד מד"א מבצעי)

חובשי מד"א יוסף פרידמן ועידן אלמלח, סיפרו: "הילד שכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו."

מאוחר יותר כאמור, נקבע מותו.

מהמשטרה נמסר: "בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'מנשה' פתחו לפני זמן קצר בחקירת נסיבות תאונת דרכים בין רכב פרטי לילד באור עקיבא.

עפ"י גורמי הרפואה, כתוצאה מהתאונה נפצע ילד באורח אנוש. כוחות משטרה של תחנת חדרה, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של מרחב 'מנשה' שהגיעו למקום, פתחו בחקירת נסיבות התאונה".

מתחילת השנה נהרגו 28 ילדים בתאונות דרכים

לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים מתחילת שנת 2026 נהרגו 28 ילדים בתאונות דרכים. עוד עולה מהנתונים כי בחמש שנים האחרונות (2021-2025) נהרגו 252 ילדים בתאונות דרכים, שליש מתוכם היו ילדים בגילאי לידה עד 4.

אורלי סילבינגר מנכ״לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים: אנו רואים כי תאונות הדרכים ממשיכות להיות אסון מתמשך שגורם לפגיעה קשה ואף גובה את חייהם של ילדים ומבוגרים רבים כמעט כל יום. שנה אחר שנה, מספר הילדים שנהרגים בתאונות דרכים עולה, והנתונים הקשים מהחודשים האחרונים מרמזים כי גם שנת 2026 עלולה להיות מהקטלניות ביותר שידענו.

על כן אנו נדרשים לטיפול דחוף ומיידי למניעת התופעה המסוכנת הזאת ולפעול ולהעלאת המודעות בקרב כל משתמשי הדרך באמצעות מהלכי חינוך והסברה.

אני פונה מכאן לציבור, אל תגידו ׳לי זה לא יקרה׳! בכל נסיעה תתרכזו אך ורק בנהיגה ולא בשום דבר שיכול להסיח את הדעת ושימו לב למשתמשי הדרך האחרים כך נמנע את האסון הבא ונשמור על חיי ילדינו ונמנע את האסון הבא״.