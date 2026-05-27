דיווח: טוני בלייר מקדם מגעים עם חמאס להעברת השליטה בעזה

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, הפועל במסגרת מועצת השלום של טראמפ, חשף ב-BBC כי המטרה היא להקים ממשלה חדשה ברצועה

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, חשף בריאיון לרשת ה-BBC כי בשבוע הבא צפוי להתקיים סבב מגעים נוסף עם ארגון חמאס. מטרת השיחות היא לקדם מתווה לפיו השליטה ברצועת עזה תועבר לידיה של ממשלה חדשה.

בלייר, המשמש כיום כאחד ממקימי "מועצת השלום של טראמפ", פועל בתקופה האחרונה מאחורי הקלעים בניסיון לגבש פתרון מדיני ומנגנון שלטוני חלופי לרצועה.

תנאי הסף: הסכמת חמאס

בדבריו לרשת החדשות הבריטית, הדגיש בלייר כי הצלחת המהלך תלויה באופן ישיר בעמדת הנהגת חמאס. לדבריו, לא ניתן יהיה לקדם את היוזמה ללא ויתור מרצון של הארגון על סמכויותיו השלטוניות.



