הבית הלבן בהכחשה חריגה: "איראן משקרת באופן בוטה"

הבית הלבן יצא בהכחשה ישירה נדירה לדיווחים גופי התקשורת באיראן, אשר טענו כי מתקיימים מגעים על בסיס טיוטה חדשה שמקבלת דרישות משמעותיות של איראן

הבית הלבן יצא בהכחשה רשמית חריגה, לאחר שרשתות התקשורת הממלכתיות של המשטר באיראן דיווחו כי הטיוטה החדשה שנידונה כבסיס לעסקה, מקבלת מספר דרישות איראניות דרמטיות.

על פי הדיווחים האיראניים, הצעת פשרה פריסטנית שהוגשה לצדדים, ומהווה בסיס לסבב חדש של שיחות, מקבלת את מרבית הדרישות האיראניות. ההצעה מפרקת את העסקה לשלבים, כאשר בשלב הראשון, מקבלת איראן את מירב דרישותיה כמו שחרור כספים קפואים, הרחקת נושאות המטוסים של ארצות הברית מהמפרץ ושליטה משותפת בהורמוז יחד עם עומאן, וזאת עם מעד מאוד תמורות אל ארצות הברית.

כעת, לאחר שהדיווח התפשט ויצר סערה גם בעולם וגם בארצות הברית, יצא הבית הלבן בהכחשה רשמית נדירה וגורפת לדיווח האיראני.

מהבית הלבן נמסרה התייחסות ישירה לגופי תקשורת בארצות הברית שהדהדו את הדיווחים האיראנים, בה נאמר כך: "מדובר בהמצאה מוחלטת ושקר בוטה, אין שום טיוטה כזו, איראן משקרת".