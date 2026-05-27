הפשרה הפקיסטנית: פרטי העסקה עם איראן נחשפים

המגעים בין איראן וארצות הברית נכנסו בימים האחרונים להאטה משמעותית, כעת הצעת פשרה חדשה הוגשה לשני הצדדים על מנת 'לשבור את הקרח'

הצעה חדשה שהוגשה על ידי המתווכים הפקיסטניים לארה"ב ואיראן, לאחר שהמגעים נפלו ללימבו בינלאומי והאטו משמעותית, מנסה להניע מחדש את המשא ומתן ולהביא לסגירת הסכם בטווח הזמן המיידי, כעת נחשפים פרטיה.

על פי ההצעה החדשה, שהוגשה תחת הכותרת 'מזכר איסלמבאד', העסקה תפורק למספר שלבים הדרגתיים שיתחילו בקירור הסכסוך ושלב אחרי שלב יפרקו את אי ההסכמות בין הצדדים.

ראשית, בשלב הראשון, כוחות צבאיים אמריקניים ייסוגו מהסביבה המיידית של איראן ויסירו את המצור הימי, הדגש הוא כמובן על התרחקות נושאים המטוסים וכלי השיט במרחב מיכולת תקיפה מיידית על איראן. בתמורה לכך, איראן תפסיק בשיבוש תנועת עלי השיט במיצרי הורמוז, ותסיר את דרישותיה מנתיב השיט הקריטי, אך תמשיך לנהל ביטחונית את המיצר בשיתוף עם עומאן.



בנוסף, בעקבות חוסר האמון בין הצדדים, הוצע על ידי פקיסטן שהעסקה תאושר המועצת הביטחון של האו"ם ותהפוך מחייבת.

מטעם המשט האיראני נמסר בשידורי הטלוויזיה הממלכתית כי איראן תאשר את העסקה רק אם תראה צעדים מוחשיים, כמו הרחקת הספינות האמריקאיות מחופיה, ועד אז תמשיך 'להילחם על זכויותיה'.



