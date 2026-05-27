טרגדיה ב"אמילי בפריז": כוכב הסדרה הלך לעולמו

פייר דני, שגילם את מנכ"ל ענקית האופנה JVMA בסדרה המצליחה, מת בגיל 69 לאחר מאבק במחלה קשה. בנותיו: "זה קרה פתאום"

עולם הבידור הצרפתי והבינלאומי כואב את אובדנו של השחקן פייר דני (Pierre Deny), מוכר לרבים מתפקידו בסדרת הלהיט של נטפליקס "אמילי בפריז". דני הלך לעולמו בגיל 69, לאחר מאבק קצר ופתאומי במחלת ה-ALS (טרשת אמיוטרופית צידית).

"ברגש עמוק אנו מודיעות על פטירתו של פייר דני, שהתרחשה ביום שני האחרון בעקבות מקרה פתאומי וחמור של ALS", שיתפו בנותיו של השחקן בהצהרה כואבת שהגיעה לכלי התקשורת.

המנכ"ל הקשוח של עולם האופנה

דני זכה להצלחה בינלאומית בשנים האחרונות כאשר הצטרף לעונות השלישית והרביעית של "אמילי בפריז". בסדרה הוא גילם את דמותו של לואי דה לאון, המנכ"ל הדומיננטי של ענקית האופנה הבדיונית JVMA. לפני פריצתו בנטפליקס, דני היה פנים מוכרות ואהובות מאוד בצרפת, בין היתר בזכות השתתפותו בלמעלה מ-500 פרקים של אופרת הסבון הצרפתית המצליחה "Demain nous appartient".

נפרדים מצרפת ומגיעים ליוון

הבשורה המצערת על מותו מגיעה בדיוק בזמן שכוכבת הסדרה, לילי קולינס, הכריזה על תחילת הצילומים של העונה השישית והאחרונה בהחלט.

"ווווו... חזרנו – בפעם האחרונה", כתבה קולינס בהתרגשות בחשבון האינסטגרם שלה בשבוע שעבר. "@emilyinparis כובשת את יוון (וכמובן את צרפת) להרפתקה אחרונה ואפית אחת. בואו נעשה את זה לעונה הכי מדהימה ומיוחדת עד כה!". כעת, הצילומים הללו ילוו בצל כבד וגעגוע לשחקן שהצליח להשאיר חותם בלב המעריצים.