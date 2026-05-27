הורשע במכירת האקדח ששימש לרצח נועה לזר - וקיבל 50 חודשי מאסר

בית המשפט גזר את עונשו של פאדי שוויקי, שהורשע בסחר ובמימון כלי הנשק ששימש את המחבל עודאי תמימי בפיגועים במחסום שועפט ובמעלה אדומים

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (רביעי) 50 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים, על פאדי שוויקי. שוויקי הורשע בעבירות נשק חמורות לאחר שמכר, יחד עם אדם נוסף, את האקדח ששימש את המחבל עודאי תמימי בביצוע פיגוע הירי במחסום שועפט בשנת 2022.

בפיגוע זה נרצחה לוחמת המעברים, סמל נועה לזר ז"ל, ונפצעו בני אדם נוספים. אותו כלי נשק שימש את המחבל גם בניסיון פיגוע נוסף במעלה אדומים.

בשלב הכרעת הדין קיבל בית המשפט את עמדת פרקליטות מחוז ירושלים במלואה, והרשיע את שוויקי בשורה של עבירות: החזקת נשק ואביזר נשק, רכישת נשק ואביזר נשק, חסר בנשק ואביזר נשק.

השופטים קבעו כי שוויקי לא היה גורם שולי, אלא שותף מלא ומקטיבי לכל אורך הדרך – החל משלב רכישת האקדח, דרך מימונו והחזקתו, ועד למכירתו הסופית שהובילה לידיו של המחבל.

הפרקליטות הדגישה בבית המשפט כי במקרה זה לא מדובר בחשש תיאורטי בלבד, אלא בסיכון חמור אשר התממש בפועל ובאופן הקטלני ביותר. לאור זאת, ביקשה המדינה להשית על הנאשם עונש של חמש וחצי שנות מאסר בפועל, לצד מאסר על תנאי וקנס כספי.

בסופו של דבר, לאחר שקלול נסיבות המקרה וחומרת המעשים, גזר בית המשפט על שוויקי 50 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח, בנוסף לעונשים נלווים.