האזינו לקולות הקשר של מפקד הטייסת מנחיתת מטוס התדלוק

האזינו לקולות מרשת הקשר המבצעית מציג את דבריו של מפקד הטייסת, סא"ל א', עם נחיתת ה-KC-46 הראשון בנבטים. ברקע דברי נתניהו מהבוקר על היערכות לשלבים הבאים, הרמטכ"ל שלח מסר חריף לטהראן: "תוכנית הגרעין הוסגה שנים לאחור"

תיעוד רשמי ובלעדי מתוך רשת הקשר של חיל האוויר חושף את דבריו המדויקים של מפקד טייסת "גדעון" החדשה, סא"ל א', ברגעי הנחיתה ההיסטוריים של מטוס התדלוק והתובלה האסטרטגי, בואינג KC-46, שנחת היום (רביעי) בבסיס נבטים לאחר שהשלים את טיסות המבחן שלו בארצות הברית.



"בסיס נבטים, היום, ביחד עם שותפינו הקרובים בחיל האוויר האמריקאי, אנו מביאים ארצה לא רק מטוס חדש, אלא יכולת חדשה למדינת ישראל. ה'גדעון' הוא מכפיל כוח שיביא את חיל האוויר מעבר לכל מקום. תודה לכל מי שהגיע. גאים להיות הצוות שמביא אותו הביתה, לחיל האוויר ולמדינת ישראל". אמר מפקד הטייסת

דובר צה"ל

נתניהו רמז בבוקר, הרמטכ"ל פירט בצהריים

הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו , שהדגיש כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה רב-זירתית ונערכת באופן אקטיבי לשלבים הבאים של המערכה בכלל הזירות ובמעגלים הרחוקים. מטוסי ה"גדעון", שיחליפו את מטוסי ה"ראם" הוותיקים, מעניקים לצה"ל בדיוק את היכולת הזו – הארכת טווח הפעולה וזמן השהייה של מטוסי הקרב באוויר למרחקים חסרי תקדים.





דובר צה"ל







בטקס הקליטה הרשמי שנערך מיד לאחר הנחיתה, ניצל הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, את הבמה כדי לשלוח איום ישיר וממוקד ללב טהראן: "בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו - לוטים בערפל", הצהיר זמיר. "מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, ותוכנית הגרעין הוסגה שנים לאחור".

מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חיזק את הדברים והזכיר בקשר ישיר את התקיפה בעומק איראן לפני כחודשיים: "כאן, ממסלולי בסיס נבטים, המריאו מטוסי התדלוק ונשאו על כנפיהם את כל חיל האוויר לאיראן. המשטר באיראן פגש בעוצמת אש שלא הכיר, לא צפה, ולא הצליח לעצור". המטוס שהגיע הוא הראשון מתוך שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב.