הפרשן הצבאי בתחזית קשה: זה הולך לקרות גם באיזור המרכז

הפרשן הצבאי מתייחס להסלמה מול ארגון הטרור חיזבאללה, ומזהיר: זה מה שיקרה בקרוב באיזור המרכז

מציאות הלחימה בגבול לבנון מוכיחה כי הרחפנים המתאבדים הפכו לכאב ראש משמעותי עבור מערכות ההגנה האווירית, אולם כעת נראה כי הסכנה הזו עלולה להגיע קרוב בהרבה ללב המדינה. הפרשן הצבאי יוסי יהושוע הציג הבוקר (רביעי) תחזית קודרת בנוגע לפוטנציאל ההתחמשות של קיני הטרור ביהודה ושומרון בנשק אסימטרי.

במהלך משדר האקטואליה של רדיו 103fm, הסביר יהושוע כי התפתחות האיומים מצד חיזבאללה אינה נעצרת שם, וכי קיימת סבירות גבוהה שהטכנולוגיה המדוברת כבר מצאה את דרכה אל תוך ערי הרשות הפלסטינית.

"מי אמר שזה לא נמצא בטול כרם כבר ומאיים על בת חפר? או ברמאללה על ירושלים?", תהה יהושוע בשידור והמחיש את הקרבה המיידית של האיום אל בתי התושבים בקו התפר ובבירה.

פשטות קטלנית במרחק נגיעה מהמרכז

בדבריו, עמד הפרשן על האתגר הגדול שטמון בסוג זה של כלי טיס, הנובע בעיקר מהנגישות הכלכלית והלוגיסטית שלו עבור ארגוני הטרור המקומיים, שאינם נדרשים לפסי ייצור מתוחכמים.

"זה לא אמל"ח שמסובך להשיג. קל מאוד, זה עולה מאות דולרים. שים לו איזה חומר שאתה רוצה", הסביר יהושוע את הקלות שבה ניתן להפוך מוצר אזרחי לכלי נשק הרסני.

כאשר נשאל האם בעקבות הנתונים הללו גם תושבי השרון ייאלצו למצוא את עצמם בטווח הסכנה, הבהיר יהושוע כי הבעיה רחבה ועמוקה בהרבה ועלולה להקיף חלקים נרחבים מהעורף הישראלי. "בוודאי. למה רק באזור השרון? אתה יכול להוציא מזה 15 או 20 קילומטרים ולהגיע לנקודות במרכז הארץ ובגוש דן", סיכם.