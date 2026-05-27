פעם שנייה תוך שבועיים: תקלה עולמית בוולט בשיא העומס

דווקא בשעת השיא של הצהריים, תקלה עולמית נוספת השביתה את אפליקציית וולט. כל הפרטים

לא רק אצלכם

פעם נוספת: משתמשי אפליקציית וולט דיווחו כעת (רביעי) על תקלה עולמית בשירות המשלוחים, בדיוק בשעת צהריים המאופיינת בלחץ גדול של הזמנת אוכל ממסעדות. זו הפעם השנייה תוך שבועיים שבה נרשמת תקלה כזו באפליקציה הפופולרית.

בעמוד הראשי של וולט נכתב כי "לצערנו האפליקציה סגורה כרגע, אנחנו חווים תקלה גלובלית שמונעת מאיתנו לקבל הזמנות חדשות. אנו מתנצלים על אי הנוחות". עם זאת, נאיר כי האפליקציה פתוחה להזמנות לאיסוף עצמי.

כאמור, זו הפעם השנייה החודש שבה הייתה תקלה עולמית באפליקציית המשלוחים. התקלה הקודמת נרשמה ב-14 במאי, כשהיא נמשכה כשעה, תוקנה, ואז חזרה שוב לשעה נוספת. בשלב זה לא ידוע מה גרם לתקלה הנרחבת.