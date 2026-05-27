חבר הפרלמנט האירופי ביקר בעיבל: "כבוד עמוק לאנשים ולאומץ"

חבר הפרלמנט מאסטוניה מארט הלמה סייר בשומרון ובאתר ההקמה של היישוב החדש עיבל, כשהביע תמיכה חד-משמעית במפעל ההתיישבות: "מביע את כבודי העמוק לאנשים ולאומץ". ראש המועצה יוסי דגן: "אנחנו יחד כדי לנצח יחד"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אירח היום (רביעי) את חבר הפרלמנט האירופי מאסטוניה, מארט הלמה, לסיור מקיף בשומרון, שכלל ביקור באתר ההקמה של היישוב החדש עיבל. במהלך הסיור, הביע הלמה תמיכה נלהבת במפעל ההתיישבות, בזכותו ההיסטורית של העם היהודי על ארצו וכן תמיכה ברורה בריבונות ישראלית.

"בילינו את כל היום בשומרון, ואנחנו מתרשמים עמוקות ממה שהעם בישראל עושה כאן" אמר הלמה. "הם לוקחים בחזרה את אדמתם ובונים כפרים ואתרים חדשים, כדי שהאנשים ייקחו בחזרה את האדמות שהיו שייכות לאבותיהם לפני אלפי שנים. אנחנו באמת תומכים בזה".

רועי חדי

הוא הוסיף והביע הערכה רבה לתושבי השומרון על עמידתם האיתנה: "אני רוצה להביע את כבודי העמוק לאותם אנשים ולאומץ של מי שמגיע לכאן. כולנו יודעים שזה לא קל, העבודה היא אדירה ויש המון סכנות. שאלוהים יברך את המקום הזה, את האנשים שעושים את העבודה הזו ואת ישראל".

בהמשך דבריו התייחס חבר הפרלמנט לסוגיית הריבונות והבהיר: "עלינו לזכור שלא מדובר כאן בסוגיה של גזלת אדמות. זוהי סוגיה של ריבונות - הריבונות של העם בישראל, והריבונות של ישראל כמדינה".

בתגובה, דגן הודה להלמה על תמיכתו הברורה ואמר כי "בשם כל תושבי השומרון, אני רוצה להודות לך, כי אתה שותף אמיתי של החלוצים שבונים את ארץ התנ"ך, יהודה ושומרון, לב הארץ של ישראל".

"אני יכול להבטיח לך שאנחנו חזקים יותר כי יש לנו אמונה ואנחנו יחד" סיכם דגן. "יש לנו את אותם ערכים, יש לנו את אותם אויבים, ויש לנו את אותה משימה. אנחנו יחד כדי לנצח יחד - במדינה שלך, במדינה שלנו, למען עתיד העולם".