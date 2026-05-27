אחרי איומי החרדים: חוק המעונות אושר בתמיכת חלק מהקואליציה

שרן השכל על התיעוד של אריה דרעי: "בושה גדולה"

רכבת ההרים הפוליטית הגיעה לסיומה: לאחר שביהדות התורה איימו להצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית ואף פירקו את הגוש, הושגו הסכמות דרמטיות וחוק המעונות אושר. באופוזיציה הבינו כי איבדו את הרוב – וביטלו את ההצבעה ברגע האחרון.

דרמת הענק שאייימה להביא לנפילת הממשלה נבלמה ברגע האחרון: רכבת ההרים הפוליטית שהסעירה היום (רביעי) את מסדרונות הכנסת הגיעה לסיומה המפתיע, לאחר שחברי הכנסת של מפלגת "יהדות התורה" הסירו את האיום הישיר על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות אישורו המהיר של חוק המעונות בוועדה ובמליאה.

מוקדם יותר היום, שררה במשכן דריכות שיא ומבוכה רבה בקרב סיעות הקואליציה. ברקע המבוי הסתום סביב חוק המעונות וההודעה הדרמטית על פירוק "הגוש האמוני", איימו החרדים בצעד חריג וחסר תקדים: להיכנס למליאה ולהצביע באופן אקטיבי בעד הצעת החוק של האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית – מהלך שבסביבת נתניהו ניסו לבלום בכל דרך והוגדר בקואליציה כ"פיגוע פוליטי בשידור חי".

המהפך הדרמטי מאחורי הקלעים

אולם, דקות ספורות לפני שההצבעה הגורלית יצאה לדרך, התחולל מהפך דרמטי מאחורי הקלעים. במהלך התייעצויות דחופות בלשכת ראש הממשלה, הושגו הסכמות בזק שהובילו להעלאתו המיידית של חוק המעונות ולאישורו. בעקבות פתרון המשבר, הודיעו ביהדות התורה על חזרתם למשמעת הקואליציונית ועל הסרת התמיכה בחוק של האופוזיציה.

באופוזיציה, שעקבו מקרוב אחר המגעים וקיוו להנחית מכה אנושה על שלמות הממשלה, הבינו בתוך דקות כי תמונת המצב השתנתה לחלוטין ושאין להם עוד רוב להעברת החוק. כדי למנוע הפסד צורב במליאה, החליטו ראשי האופוזיציה לבטל את ההצבעה על הקמת ועדת החקירה הממלכתית ולמשוך את החוק ברגע האחרון.



