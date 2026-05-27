הבכיר האיראני נגד טראמפ: "הוא לא רוצה מו"מ - אלא כניעה"

איש הדת הבכיר באיראן התייחס למו"מ מול ארה"ב ותקף את טראמפ: "האמת היא שהוא לא באמת רוצה משא ומתן - אלא כניעה"

המתיחות נותרת: על רקע הקיפאון במשא ומתן בין טהרן לוושינגטון, איש הדת הבכיר האיראני אחמד חתאמי התייחס היום (רביעי) למגעים מול ארה"ב, כשבדבריו טען כי הקריאות של הנשיא דונלד טראמפ להמשך המו"מ נועדו להכריח את איראן להיכנע.

"טראמפ מדבר ללא הפסקה על משא ומתן עם איראן, אבל האמת היא שהוא לא באמת רוצה משא ומתן - אלא כניעה" תקף חתאמי בדרשה שנשא בתפילה שנערכה בטהרן לציון חג הקורבן. לטענתו, "ארה"ב רוצה להשפיל את איראן - אך היא תיקח את המשאלה הזו לקבר. זה לא יקרה".

כאמור, דבריו של חתאמי מגיעים על רקע הקיפאון במגעים להסכם בין ארה"ב לאיראן, כשלמרות ההתקדמות במגעים במהלך סוף השבוע האחרון - עדיין לא הצליחו להגיע לחתימה על הסכם. מאז ההתקדמות, בכירים ביותר בשורות צוותי המשא ומתן משני הצדדים, ומקורבים בבית הלבן, דיווחו ם על האטה משמעותית במגעים בין איראן וארה"ב, ועל צניחה בסיכויים להגיע להסכם בטווח הזמן הנראה לעין.

על פי אותם בכירים דיפלומטיים, חלה האטה משמעותית בקצב השיחות בין הצדדים והחלפת ההצעות. גורם מסוים אפילו תיאר את הקצב החדש כ'כמעט קרחוני' בעוד במהלך סוף השבוע הקצב היה אינטנסיבי ובומבסטי. מקורבים לבית הלבן אמרו כי האיראנים מתבצרים בעמדותיהם ומסרבים לדון בכל אחד מנושאי המחלוקת, ביניהם גם תוכנית הגרעין וגם דרישות משמעותיות מצידם להקלות כלכליות לטהרן.