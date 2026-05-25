טראמפ חגג מוקדם מידי? המו"מ עם איראן מקרטע ושוקע

לפני שנים רבות צייץ הנשיא טראמפ את המילים הבאות: "איראן מעולם לא ניצחה במלחמה, אך מעולם לא הפסידה במשא ומתן", האמירה שוגרה בביקורת על הסכם אובמה והניסיון לקיים מגעים עם משטר האייתולות, כעת נראה כי טראמפ לומד את המסר של עצמו על בשרו.

בכירים ביותר בשורות צוותי המשא ומתן משני הצדדים, ומקורבים בבית הלבן מדווחים על האטה משמעותית במגעים בין איראן וארה"ב, ועל צניחה בסיכויים להגיע להסכם בטווח הזמן הנראה לעין. על פי אותם בכירים דיפלומטיים, חלה האטה משמעותית בקצב השיחות בין הצדדים והחלפת ההצעות.

גורם מסוים אפילו תיאר את הקצב החדש כ'כמעט קרחוני' בעוד במהלך סוף השבוע הקצב היה אינטנסיבי ובומבסטי. על פי מקורבים לבית הלבן, האיראנים מתבצרים בעמדותיהם ומסרבים לדון בכל אחד מנושאי המחלוקת, ביניהם גם תוכנית הגרעין וגם דרישות משמעותיות מצידם להקלות כלכליות לטהראן.



