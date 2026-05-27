לראשונה מול המצלמות: גנץ חושף את הסוד הכואב שלו

מחר בערב (חמישי) יחשוף יו"ר כחול לבן בני גנץ בראיון מיוחד לתוכנית 'עובדה' את אחד הסודות האישיים הכואבים ביותר בחייו: אשתו חולה במחלת אלצהיימר, והיא בת 51 בלבד. הגילוי המפתיע יבוא לאחר שנים בהן גנץ שמר על פרטיותו המוחלטת בנושא, תוך כדי עבודה פוליטית אינטנסיבית.

"אנחנו מדברים על סיפור יוצא דופן, קשה מאוד, על אישה בת 51 שמתגלה אצלה אלצהיימר" מסר ספי עובדיה מתוכנית 'עובדה' בראיון לגלי צה"ל. "והאישה הזאת היא אשתו של גנץ וכל זה קורה במקביל לעבודתו הפוליטית".

השאלה המרכזית שתעמוד במרכז הריאיון היא מדוע בחר גנץ לחשוף את המידע הרגיש הזה דווקא כעת. "אנחנו נשאל את בני גנץ למה הוא בחר לחשוף את זה רק עכשיו" הבהיר עובדיה, תוך שהוא מציין כי מדובר בסיפור אישי מורכב במיוחד שהתנהל מאחורי הקלעים במשך תקופה ארוכה.

מחלת אלצהיימר, המתאפיינת בירידה ביכולות הקוגניטיביות ובזיכרון, נחשבת לנדירה במיוחד בגיל כה צעיר. על פי נתונים רפואיים, רוב המקרים מתגלים בגילאי 65 ומעלה, ומקרים של אלצהיימר מוקדם - מתחת לגיל 65 - מהווים כ-5% בלבד מכלל החולים במחלה.