איראן טוענת: "הפלנו כטב"מ אמריקני וירינו לעבר מטוס קרב"

אחרי שצבא ארה"ב הודיע כי ביצע שורת תקיפות בדרום איראני להגנה עצמית, משמרות המהפכה טענו כעת כי הפילו כטב"מ אמריקני וירו לעבר מטוס F-35

למרות הפסקת האש: משמרות המהפכה פרסמו הודעה היום (שלישי) בה אמרו כי הפילו כלי טיס בלתי מאויש אמריקני מדגם MQ9, וכן טענו כי "ירו לעבר מטוס קרב אמריקני מסוג F-35".

עוד נטען כי הכוחות זיהו מספר כלי טיס שונים שחדרו למתחם האווירי של איראן.

כזכור, במהלך הלילה צבא ארה"ב הודיע כי ביצע ביממות האחרונות שורת תקיפות בדרום איראן נגד מטרות צבאיות איראניות. לטענת דובר פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) טים הוקינס, התקיפות בוצעו במסגרת "פעולות הגנה עצמית", ונועדו להגן על כוחות אמריקניים מפני איומים מצד הצבא האיראני.