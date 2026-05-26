אחרי 87 ימים של חושך: צעד מפתיע בטהרן

לפי דיווחים בטהרן, הנשיא מסעוד פזשכיאן הורה לחדש את הגישה לרשת לאחר חודשים של חסימה כמעט מוחלטת. ברקע: המגעים מול ארה״ב והפגיעה הקשה בכלכלה האיראנית

באיראן דווח אמש (שני) כי הנשיא מסעוד פזשכיאן הנחה את הרשויות להתחיל בהשבת הגישה לאינטרנט ברחבי המדינה, לאחר כמעט שלושה חודשים של ניתוק חסר תקדים מהרשת העולמית.

לפי הדיווחים בתקשורת האיראנית, ההוראה מגיעה לאחר 87 ימים שבהם הגישה לאינטרנט במדינה הוגבלה באופן חריף ביותר, מאז פרוץ העימות מול ישראל וארצות הברית בסוף פברואר.

עם זאת, בשלב זה לא ברור מתי בדיוק יבוטלו ההגבלות, באיזה היקף תוחזר הגישה לרשת ואם ההחלטה אכן תיושם בפועל. נכון לעכשיו לא דווח באיראן על חזרה ממשית של האינטרנט לפעילות מלאה.

המהלך מתרחש על רקע ההתקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן בנוגע להסכם אפשרי להארכת הפסקת האש, אם כי לא ברור האם קיים קשר ישיר בין הדברים.

במערב מטילים ספק גם במידת כוחו האמיתי של פזשכיאן בקבלת ההחלטות באיראן, במיוחד לאחר התחזקות משמעותית של משמרות המהפכה מאז תחילת המלחמה.

גורמים רבים מעריכים כי מוקדי הכוח המרכזיים בטהרן נמצאים כיום בידי המערכת הביטחונית ולא בידי הממשלה האזרחית.

משטר האייתוללות נוהג לאורך השנים להשתמש בחסימות אינטרנט ככלי לשליטה פנימית, בעיקר בתקופות של מחאה ציבורית או אי־יציבות ביטחונית.

כך למשל, במהלך גל ההפגנות הגדול בינואר האחרון נותקה הגישה לרשת למשך יותר משבועיים, ורק לאחר דעיכת המחאה הוחזר האינטרנט באופן חלקי ותחת סינון כבד.

מאז 28 בפברואר, היום שבו החלה המתקפה הישראלית־אמריקנית על איראן, נותקה הגישה לאינטרנט כמעט לחלוטין. לפי נתוני ארגון ניטור הרשת NetBlocks, הפעילות ברשת במדינה ירדה לכ־2% בלבד מהיקפה הרגיל.

לפי מומחים, מדובר באחת מחסימות האינטרנט הארוכות והנרחבות שנרשמו אי פעם במדינה מודרנית שמחוברת לרשת העולמית.

למרות הניתוק, באיראן ממשיכה לפעול רשת אינטראנט פנימית שמאפשרת שימוש מוגבל בשירותים מקומיים, אפליקציות פנימיות ושירותי בנקאות אך אינה מספקת גישה מלאה לאינטרנט הגלובלי.

חלק מהאזרחים הצליחו לעקוף את החסימות באמצעות שירותי VPN או אינטרנט לווייני דוגמת Starlink, אך שימוש באמצעים כאלה עלול להוביל למעצרים ולעונשים מצד השלטונות.

הניתוק הממושך פגע קשות בכלכלה האיראנית, שגם כך מתמודדת עם סנקציות כבדות. בעלי עסקים ועצמאים ברחבי המדינה דיווחו בחודשים האחרונים על קשיים חמורים בניהול עסקים, תקשורת עם לקוחות וגישה לכלים דיגיטליים בסיסיים.

תושבים בטהרן סיפרו כי ללא גישה למיילים, לגוגל או לכלי בינה מלאכותית, עבודות רבות פשוט נעצרו לחלוטין — והמשבר הכלכלי רק העמיק.