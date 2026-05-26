הברקזיט הבא: המחוז שמאיים לפרק את קנדה

במחוז העשיר בנפט במערב קנדה גובר הלחץ לקיים משאל עם על היפרדות מהמדינה. ראש הממשלה המקומית מנסה לאזן בין המחנה הבדלני למתנגדים והכאוס הפוליטי רק הולך ומעמיק

בקנדה הולך ומתפתח בשבועות האחרונים עימות פוליטי חריג סביב האפשרות שמחוז אלברטה ינסה להיפרד מהמדינה, במה שכבר זוכה להשוואות ל״ברקזיט״ הבריטי.

במוקד הסערה ניצבת ראשת ממשלת אלברטה, דניאל סמית׳, שנמצאת תחת לחץ גובר מצד גורמים בדלניים בתוך מפלגת השלטון השמרנית במחוז, הדורשים לקדם משאל עם על פרישה מקנדה.

המשבר החריף במיוחד לאחר שסמית׳ הציגה לציבור נוסח אפשרי לשאלת משאל העם. אלא שבמקום להרגיע את הרוחות, הניסוח הארוך והמסובך עורר גל ביקורת ולעג, גם מצד מתנגדי הפרישה וגם מצד תומכיה.

השאלה שהוצעה עסקה באפשרות שממשלת אלברטה תתחיל בהליך משפטי שיוביל בעתיד למשאל עם מחייב על עזיבת קנדה, אך רבים טענו שהניסוח עמום מדי ולא ברור לציבור.

מאחורי היוזמה עומד משבר פוליטי עמוק בתוך המחנה השמרני המקומי, שמערב מאבקי כוח, הדלפות, עימותים פנימיים ואפילו חקירות.

אלברטה נחשבת לאחד המחוזות החשובים והעשירים ביותר בקנדה, בעיקר בזכות מאגרי הנפט העצומים שלה.

תושבים רבים במחוז חשים לאורך שנים כי הם מממנים חלקים גדולים מהכלכלה הקנדית, אך לא מקבלים יחס הוגן מהממשלה הפדרלית באוטווה.

ההשוואות לברקזיט הבריטי הלכו והתגברו ככל שהעימות החריף.

פרשנים ציינו כי בדומה לראש ממשלת בריטניה לשעבר דייויד קמרון, שגם הוא יזם משאל עם כדי לפתור בעיות בתוך מפלגתו, אך לא תמך בפועל בפרישה, גם סמית׳ מנסה לנווט בין המחנות הסותרים בתוך מפלגתה.

המצב הפוליטי באלברטה הפך כאוטי במיוחד. ראש עיריית אדמונטון הגדיר את המהלך כ״קטסטרופה״, בעוד פוליטיקאים מהמפלגה הליברלית טענו כי המשבר המקומי כבר הפך לאיום לאומי.

גם בתוך המחנה הבדלני עצמו נשמעות טענות חריפות נגד סמית׳. חלק מהפעילים מאשימים אותה כי היא מרמה את הציבור ואינה באמת מתכוונת לקדם עצמאות מלאה למחוז.

לכאוס נוספו גם שורת תקריות מביכות: הודעה רשמית פורסמה בטעות לפני שהדיון הסתיים, ואחד ממנהיגי התנועה הבדלנית אף טען בפומבי כי היה יעד ל״ניסיון התנקשות״ מצד המלך צ׳ארלס השלישי.

במקביל, יותר מ־300 אלף חתימות הוגשו בדרישה לקיים משאל עם על פרישה מקנדה. אך זמן קצר לאחר מכן נחשפה פרשת דליפת מידע חמורה, לאחר שגורמים הקשורים לקמפיין השיגו לכאורה גישה לא חוקית למידע בחירות רגיש.

הסערה הסתבכה עוד יותר כאשר בית משפט בקנדה עצר את המהלך וקבע כי הממשלה המקומית לא קיימה התייעצות עם הקהילות הילידיות באזור, שלהן הסכמים היסטוריים עם הכתר הבריטי עוד מלפני הקמת המחוז.

ברקע נשמעות גם אזהרות מפני השלכות בין־לאומיות. בקנדה חוששים כי ארצות הברית עלולה לנצל את אי־היציבות הפוליטית באזור, במיוחד לאחר שבעבר נשמעו רמזים מצד דונלד טראמפ ואנשיו על רצון לחזק את המחנה הבדלני, ואפילו לצרף את אלברטה לארה״ב.

בינתיים, מנהיג השמרנים הפדרליים בקנדה, פייר פולייב, כבר הודיע כי יתנגד לכל ניסיון לפרק את המדינה ויפעל כדי להשאיר את אלברטה בתוך קנדה.

למרות הרעש הפוליטי, רוב הסקרים מראים כי מרבית תושבי אלברטה עדיין אינם תומכים בפרישה מלאה. אולם המתח הציבורי והפוליטי סביב הסוגיה ממשיך לגדול, ומעלה שאלות כבדות לגבי עתידה של קנדה.