דיווח ערבי: ישראל ניסתה לחסל את מזכ"ל חיזבאללה לפחות פעמיים

רשת "אל-חדת'" הסעודית מדווחת מפי מקור ישראלי על ניסיונות פגיעה ממוקדים ביורשו של נסראללה בתקופה האחרונה. עוד נחשף כי תוכנית התקיפה המורחבת של צה"ל תתמקד אך ורק במעוז הטרור בדאחייה – ללא גלישה לביירות – ותוגבל בזמן

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, נמצא על הכוונת של חיל האוויר ואגף המודיעין: ערוץ הטלוויזיה הסעודי "אל-חדת'" דיווח הערב (שני) מפי מקור ישראלי בכיר, כי מערכת הביטחון של ישראל ניסתה להוציא אל הפועל לפחות שני ניסיונות חיסול ממוקדים נגד קאסם במהלך התקופה האחרונה.

על פי הדיווח, המאמצים המודיעיניים והמבצעיים לאתר את מיקומו של קאסם – שנכנס לתפקידו כמזכ"ל הארגון לאחר חיסולו של חסן נסראללה והבאים בתור אחריו – נמשכים כל העת באינטנסיביות גבוהה, כאשר קאסם עצמו מודע למעקב הצר ומשנה את מקומות מסתורו לעיתים תכופות.

גבולות הגזרה: הדאחייה במוקד, ביירות מחוץ לתחום

הדיווח ב"אל-חדת'" שופך אור גם על גבולות הגזרה המבצעיים של גל התקיפות הנוכחי, שעות ספורות בלבד לאחר הודעת המועצות האזוריות בצפון על "לילה עצים של צה"ל בלבנון" והצהרותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על לחיצה על דוושת הגז בגזרה הצפונית.

לדברי המקור הישראלי שצוטט ברשת הסעודית, הרחבת הפעילות המתוכננת של חיל האוויר לא תתפשט לעבר רובעי העיר ביירות עצמה, אלא תתמקד באופן כירורגי ומאסיבי אך ורק במרחב הדאחייה – רובע צפון-דרום המשמש כמעוז השלטוני, המודיעיני והצבאי המרכזי של חיזבאללה. המטרה היא להנחית מכות קשות על נכסי הארגון מבלי להיגרר לפגיעה רחבה בתשתיות אזרחיות של בירת לבנון.

הסלמה מתוזמנת ומוגבלת בזמן

לצד מיקוד היעדים הגיאוגרפי, המקור ציין כי מדובר במהלך צבאי בעל אסטרטגיית יציאה ברורה ומוגדרת מראש. לדבריו, "ההסלמה הנוכחית תהיה לתקופה מוגבלת בלבד".

במערכת הביטחון מסרבים להתייחס באופן רשמי לדיווחים בכלי התקשורת הזרים, אך מוקדם יותר הערב חוסל בתקיפת צה"ל בדרום לבנון מחבל בכיר שלקח חלק מרכזי בניהול לשכתו ובאבטחתו האישית של נעים קאסם – מהלך שממחיש את סגירת המעגל המודיעינית המהירה של ישראל סביב סביבתו הקרובה של מזכ"ל ארגון הטרור.