עליית מדרגה? מועצת גליל עליון לתושבים: "צפוי לילה עצים"

שעות ספורות לאחר הצהרת נתניהו על "לחיצה על הדוושה", המועצה האזורית שיגרה הודעה חריגה לתושבי קו העימות המפרטת את הצפי לפעילות התקפית מאסיבית של כוחות הביטחון מעבר לגבול: "הדי הפיצוצים יישמעו היטב באזור"

ציאות הביטחונית בצפון רותחת: שעות ספורות בלבד לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בקולו כי הנחה את כוחות הביטחון "ללחוץ על הדוושה בלבנון", המועצה האזורית גליל עליון שיגרה הערב (שני) הודעה חריגה, ישירה ויוצאת דופן לתושבי האזור, המכינה אותם לקראת לילה מתוח ורועש במיוחד.

בהודעה הרשמית שנשלחה מטעם המועצה האזורית נכתב במפורש: "תושבים יקרים, על פי עדכוני מערכת הביטחון, צפוי הלילה לילה עצים של צה"ל בלבנון".



כאמור מוקדם יותר היום אמר מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא " פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה, או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף".





עוד אמר: "ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום, במטולה ובשומרה, ולאורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל. צה"ל, פיקוד הצפון, ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום".

נתניהו: "אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר, נפתור את רחפני הסיב"

זמן קצר לאחר מכן, העניק ראש הממשלה בנימין נתניהו גיבוי מדיני מלא ואיים על חיזבאללה: "מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נכה, אנחנו נכה אותם, אנחנו נכה אותם שוק על ירך".