סקר מפתיע: זה הפוליטיקאי שמייצג את היהדות בישראל

סקר חדש בדק מי הפוליטיקאי שמייצג את היהדות בישראל. התוצאות יותירו אתכם מופתעים

סקר בזק חדש ומרתק שבוצע על ידי ערוץ "משב", מבית ארגון רבני צהר, בוחן את תפיסת הייצוג של היהדות בקרב הציבור היהודי בישראל ומעלה תמונה מורכבת על הזיקה שבין המערכת הפוליטית לזהות הדתית.

המשיבים לסקר קיבלו רשימה מגוונת של פוליטיקאים ואנשי ציבור והתבקשו לסמן מי מהם מייצג נאמנה את היהדות כפי שהם תופסים אותה. ממצאי הסקר חושפים נתון דרמטי: כמעט שליש מהמשיבים (30.3%) הצהירו כי אף לא אחת מהדמויות הפוליטיות כיום מייצגת את תפיסת היהדות שלהם.

מבין הפוליטיקאים שכן נבחרו כמייצגי היהדות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מוביל בפער ניכר וממוקם בצמרת עם 22.8%. במקום השני ניצב ראש הממשלה בנימין נתניהו, הזוכה ל-12.6%.

התפלגות התמיכה בשאר הדמויות הפוליטיות משני צדי המתרס:

איתמר בן גביר – 7.3%

יאיר לפיד – 6.5%

בצלאל סמוטריץ' – 4.3%

בני גנץ – כ-3.3%

גלעד קריב – כ-3.3%

אריה דרעי – 2.8%

משה גפני – 2.2%

הפילוח המגזרי: החרדים לא מוצאים ייצוג, סמוטריץ' ובן גביר בקרב הציונות הדתית

ניתוח מעמיק של הממצאים לפי פילוח מידת הדתיות של המשיבים חושף פערים מגזריים עמוקים ותובנות מפתיעות בנוגע למנהיגי הציבור:

בציבור החרדי: נרשם נתון חסר תקדים כאשר כ-40% (ליתר דיוק 39%) מהנשאלים השיבו כי אף פוליטיקאי כיום אינו מייצג את היהדות שלהם. מבין אלו שכן בחרו נציג, ח"כ משה גפני מוביל את המגזר עם 26%, ואחריו יו"ר שס אריה דרעי עם 13%.

בציבור הדתי: יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר מוביל את הרשימה במגזר עם 20%, וצמוד אליו יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' עם 18%. כ-15% מהמשיבים הדתיים חשים חוסר ייצוג, בעוד נפתלי בנט ובנימין נתניהו מקבלים 11% תמיכה כל אחד.

בציבור המסורתי: בנימין נתניהו מוביל את הטבלה עם 23%, כשמיד אחריו נמצא נפתלי בנט עם 20%. השר איתמר בן גביר זוכה ל-11% תמיכה בקבוצה זו, בעוד 23% מהמסורתיים מרגישים שאף פוליטיקאי לא מייצג אותם.

בציבור החילוני: שיעור המשיבים שחשים שאף דמות אינה מייצגת את יהדותם עומד על 38%. המועמד המוביל בקרב המשיבים החילונים הוא נפתלי בנט עם 30%, ואחריו יאיר לפיד (11%) ובנימין נתניהו (8%). מהנתונים עולה כי מנהיגי מפלגת 'ביחד' גורפים יחד נתון משמעותי של 41% בקרב הציבור החילוני בכל הנוגע לייצוג היהדות.