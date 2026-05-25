יותר טוב ממסעדה: טאקו בקר מקסיקני ב-25 דקות בלבד

טאקו בקר מקסיקני עסיסי עם טורטיות חרוכות, בצל סגול כבוש ואבוקדו קרמי - שילוב מושלם של קראנץ', חריפות וחמיצות בכל ביס. מתכון מהיר ומלא טעם שמוכן ב-25 דקות בלבד

עסיסי, חריף בדיוק במידה, עם בצל סגול כבוש שנותן קראנץ' ממכר וטורטייה חרוכה כמו בדוכן רחוב במקסיקו – הטאקו הזה הולך לחסל לכם את ארוחת הערב. והחלק הכי טוב? הכול מוכן תוך 25 דקות בלבד.

הסוד לטאקו שבאמת מרגיש כמו מסעדה

הקסם בטאקו טוב הוא לא רק הבשר - אלא השילוב בין חם לקר, חריף לחמצמץ ורך לקראנצ'י. כאן נכנס הבצל הסגול הכבוש שנותן צבע משוגע וטעם שמאזן את הכול, יחד עם טורטייה חרוכה קלות ואבוקדו שמחבר את כל הביס.

מה צריך?

לבשר המתובל

500 גרם בקר טחון איכותי

2 כפות שמן

בצל לבן קטן קצוץ

2 שיני שום כתושות

כפית כמון

כפית פפריקה מתוקה או מעושנת

חצי כפית אורגנו יבש

חצי כפית צ'ילי יבש

מלח ופלפל

2 כפות רסק עגבניות

רבע כוס מים

לבצל הסגול הכבוש

בצל סגול גדול פרוס דק

מיץ מ-2 לימונים

חצי כפית מלח

חצי כפית סוכר

להגשה

8-10 טורטיות קטנות

אבוקדו או קוואקמולי

כוסברה קצוצה

הבצל הסגול שמקפיץ הכול

מערבבים את הבצל הסגול עם הלימון, המלח והסוכר, מועכים מעט בידיים ומשאירים בצד. תוך כמה דקות הוא נהיה ורוד, פריך וחמצמץ - וזה בדיוק מה שהופך את הטאקו הזה למשהו אחר לגמרי.

הבשר שממלא את כל הבית בריח

מחממים שמן במחבת ומטגנים את הבצל עד שהוא נהיה שקוף. מוסיפים שום ואז את הבשר הטחון, ומפוררים תוך כדי טיגון עד שהוא משחים.

מוסיפים את כל התבלינים, רסק העגבניות והמים, ומבשלים עוד כמה דקות עד שהכול הופך למלית עסיסית, סמיכה ומתובלת כמו שצריך.

אל תדלגו על השלב הזה

קולים את הטורטיות על מחבת יבשה וחמה מאוד כחצי דקה מכל צד. זה מה שנותן להן את המרקם החרוך והגמיש שמרגיש כמו טאקו אמיתי ולא כמו טורטייה ישר מהחבילה.

ככה בונים את הביס המושלם

מתחילים בשכבת אבוקדו או קוואקמולי, מעליה בשר חם, ואז מגיע הטופינג שעושה את כל ההבדל: בצל סגול כבוש, כוסברה טרייה.



