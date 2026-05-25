מבזקים
סרוגים

יאיר גולן: אלו התיקים שאדרוש בממשלה הבאה

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, חושף את זהות התיקים שהוא ידרוש במסגרת המשא ומתן הקואליציוני אחרי הבחירות

ט' סיון התשפ"ו
יאיר גולן: אלו התיקים שאדרוש בממשלה הבאה
צילום: אבשלום ששוני / פלאש90

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, כבר נערך ליום שאחרי הבחירות ומסמן את חלוקת השלל המשרדית והיעדים האסטרטגיים של מפלגתו לקראת הרכבת הממשלה הבאה.

מעבר לתיק הביטחון המסתמן כדרישת הדגל המרכזית והטבעית של סגן הרמטכ"ל לשעבר, גולן מציב שורה של דרישות לתיקים ביצועיים ובכירים נוספים, הנוגעים ישירות למוקדי השפעה אזרחיים ומשפטיים רגישים.

הרשימה שמסמן גולן כוללת ארבעה משרדי מפתח משמעותיים: משרד המשפטים, המשרד לביטחון לאומי (ביטחון פנים), משרד החינוך ומשרד התקשורת.

מוקדם יותר דווח כי גולן שוקל לשריין במפלגתו את עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר.

יאיר גולן הדמוקרטים בחירות 2026

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה