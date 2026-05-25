יאיר גולן: אלו התיקים שאדרוש בממשלה הבאה

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, כבר נערך ליום שאחרי הבחירות ומסמן את חלוקת השלל המשרדית והיעדים האסטרטגיים של מפלגתו לקראת הרכבת הממשלה הבאה.
מעבר לתיק הביטחון המסתמן כדרישת הדגל המרכזית והטבעית של סגן הרמטכ"ל לשעבר, גולן מציב שורה של דרישות לתיקים ביצועיים ובכירים נוספים, הנוגעים ישירות למוקדי השפעה אזרחיים ומשפטיים רגישים.
הרשימה שמסמן גולן כוללת ארבעה משרדי מפתח משמעותיים: משרד המשפטים, המשרד לביטחון לאומי (ביטחון פנים), משרד החינוך ומשרד התקשורת.
מוקדם יותר דווח כי גולן שוקל לשריין במפלגתו את עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר.
תגובות