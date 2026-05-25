זעזוע בברסלב: הרב יוסף שובלי יואשם בעבירות מין חמורות

הצהרת תובע הוגשה נגד הרב יוסף שובלי, בן 54 ממירון, המשמש כרב קהילה בצפון, בחשד לביצוע עבירות מין - כך מסרה הבוקר (שני) המשטרה, שציינה כי בימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.
במהלך החודש האחרון התקבלו במשטרה מספר תלונות בחשד לביצוע עבירות מין חמורות על ידי הרב שובלי. עם קבלתן נפתחה חקירה סמויה, שבמסגרתה בוצעו מגוון פעולות לאיסוף ממצאים וראיות.
עם המעבר לשלב הגלוי, נעצר הרב שובלי בתחילת החודש והובא לחקירה. בהתאם לממצאי החקירה הוארך מעצרו מעת לעת בבית המשפט, ובסיומה הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז צפון.
