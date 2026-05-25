דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

דובר צה"ל מעדכן כי תרגיל צבאי נרחב יתקיים הבוקר (שני) במרחב צפון רמת הגולן, כחלק מגרף האימונים השוטף של כוחות הביטחון.

במסגרת התרגיל, הצפוי להתפרס על פני שעות הבוקר, תורגש תנועה ערה ורחבה של כוחות ביטחון וכלי רכב צבאיים בצירים וביישובי האזור. כמו כן, תושבי המרחב והסביבה צפויים לשמוע קולות ירי והדי פיצוצים חזקים.

בצבא מדגישים ומבהירים כי אין סיבה לבהלה: התרגיל המדובר תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים וההיערכות השנתית של צה"ל לשנת 2026, ואינו קשור לאירוע ביטחוני מתגלגל או להתרעה ממוקדת בגזרה.