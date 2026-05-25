הח"כ מהליכוד מבהיר: "נצטרך לעשות את זה כל שנה"

חבר הכנסת דוד ביטן (הליכוד) התייחס הבוקר (שני) בראיון לרדיו 103FM לדיווחים סביב המשא ומתן המתגבש בין ארצות הברית לאיראן בנושא תוכנית הגרעין ומזכר ההבנות, והביע עמדה נחרצת לגבי חופש הפעולה הביטחוני של מדינת ישראל.

"בנושא הטילים, פעם בשנה או שנה וחצי אנחנו נצטרך להתמודד עם זה מחדש", הסביר ח"כ ביטן את המציאות הביטחונית המורכבת ללא קשר לתוצאות המשא ומתן המדיני. "אחרת, הם יגיעו להרבה מאוד טילים ואין לנו שום ברירה אלא להתמודד עם העניין הזה בכוחות עצמנו".

"חופש הפעולה של ישראל יישמר"

למרות החששות במערכת הפוליטית מפני ויתורים או מגבלות שיוטלו על ישראל במסגרת הבנות עתידיות בין וושינגטון לטהראן, ביטן הבהיר כי הוא סמוך ובטוח שהדרג המדיני והביטחוני לא יאפשר פגיעה ביכולות המבצעיות של צה"ל.

"אני לא מאמין שיהיה הסכם שיקשור לישראל את הידיים והרגליים, בצורה כזו שהיא לא תוכל לטפל בדברים שחיוניים לביטחונה", סיכם חבר הכנסת מהליכוד.