טראמפ מתחייב: "אם תהיה עסקה, היא תהיה טובה, ההפך מאובמה"

הנשיא טראמפ יצא בפוסט ברשתות, והתחייב כי עסקה שלו עם איראן לא תהיה 'כמו של אובמה' אלא עסקה שתבטיח ביטחון לשנים ארוכות

לפני זמן קצר פרסם הנשיא טראמפ הודעה ספונטנית ברשת החברתית בבעלותו, והתחייב כי כל הסכם עם איראן יהיה טוב, וכי לאיראן לעולם לא יהיה מסלול תחתיו לנשק גרעיני.

לאחר הביקורת הנוקבת על הדיווחים סביב עסקה אפשרית עם איראן, גם בימין וגם בשמאל בארצות הברית, ומצד גורמים ישראלים ואזוריים, טראמפ מתחייב כי כל עסקה שתיחתם תהיה 'טובה ונכונה'.

הנשיא פתח את ההודעה והבטיח: "אם אעשה עסקה עם איראן, היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים, ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני".

בנוסף, נזף טראמפ בכל המגיבים לעסקה, שאפילו לא ראו את פרטיה: "העסקה שלנו היא בדיוק ההפך, אבל אף אחד לא ראה אותה, או יודע מהי. היא אפילו לא הסתיימה במשא ומתן מלא עדיין".

והתחייב להביא עסקה טובה: "אז אל תקשיבו למפסידים, שמבקרים משהו שהם לא יודעים עליו כלום. שלא כמו אלה שלפניי שהיו צריכים לפתור את הבעיה הזו לפני שנים רבות, אני לא עושה עסקאות רעות!"