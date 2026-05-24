אחרי שתיקה צורמת: נתניהו בהתייחסות ראשונה למו"מ עם איראן

מאחורי הקלעים: התקרית בין טראמפ לנתניהו צילום: יונתן זינדל/פלאש90

ראש הממשלה נתניהו פרסם לפני דקות בודדות התייחסות מלאה ראשונה לשיחות בין ארצות הברית ואיראן, והודיע כי קיבל התחייבויות מטראמפ על תוכן ההסכם

ראש הממשלה מתייחס לראשונה ובאופן ישיר למשא ומתן בין ארצות הברית ואיראן, אחרי ימים של שתיקה צורמת שהעלתה סימני שאלה רבים.

נתניהו הודיע כי שוחח עם הנשיא טראמפ, וקיבל התחייבות כי ההסכם יעמוד על הדרישות שהוצבו לאיראן ביעדי המלחמה.

נתניהו פרסם את הדברים ברשתות החברתיות והודיע: "שוחחתי אמש עם הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות לפתיחת מצרי הורמוז ועל המשא ומתן הקרוב להסכם סופי בנושא תוכנית הגרעין של איראן".



נתניהו המשיך ותיאר את ההערכה לארה"ב וללחימה המשותפת: "הבעתי בפני הנשיא טראמפ את הערכתי העמוקה על מחויבותו האיתנה לביטחון ישראל, לרבות במהלך המבצעים ״שאגת הארי״ ו”Epic Fury”, שבהם כוחות אמריקנים וישראלים נלחמו כתף אל כתף מול האיום האיראני".



והודיע כי טראמפ התחייב בקולו לעמוד ביעדי המלחמה במסגרת ההסכם: "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה".



וגם רמז כי ישראל צפויה לשמור על חופש פעולה ביטחוני גם תחת הסכם שכזה: "הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, לרבות בלבנון".



לבסוף שיבח את שיתוף הפעולה בין המדינות, והתחייב כי במשמרתו איראן לא תשיג נשק גרעיני: "השותפות בינינו ובין שתי מדינותינו הוכחה בשדה הקרב והיא מעולם לא הייתה חזקה יותר, המדיניות שלי, כמו מדיניותו של הנשיא טראמפ, נותרה ללא שינוי: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".



