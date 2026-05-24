מו"מ על הקצה: איראן מרגיעה, טראמפ מעלה להבות

למרות הדיווחים על התקדמות ופריצה אפשרית להסכם כולל כבר בשעות הקרובות, הטונים של הצדדים ממשיכים להשתנות ללא הרף, הנשיא טראמפ שיגר עוד איום חריף לאיראן בזמן שנשיא איראן מרגיע את העולם

המשא ומתן בין איראן וארה"ב ממשיך ביתר שאת, ושני הצדדים מחליפים מרגע לרגע תפקידים במה שנראה כמו תיאטרון דיפלומטי, רגע אחד איראן מגבירה את הלהבות וארה"ב משדרת פייסנות ורגע אחד ההפך, במה שיכולה להיות אסטרטגיה מדינית שתוביל כל הדרך להסכם.

לפני זמן קצר יצא נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, ושוחח עם גורמי תקשורת מקומיים, והסביר כך: "אנו מוכנים להרגיע את העולם בכך שאיננו מבקשים נשק גרעיני, איננו מבקשים חוסר יציבות באזור. זו ישראל שמהווה את המחסלת היציבות באזור, צוות המשא ומתן שלנו לא יתפשר כאשר מדובר בכבוד ובריבונות של מדינתנו".

הפסוט המאיים של הנשיא טראמפ צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI

מדובר באמירות לא נחרצות כפי שאמר בעבר, אז הודיע כי איראן כלל מסרבת לעסקות בנושא הגרעין. במקביל, טראמפ מעלה את הטון מהצד השני של הגלובוס, ואחרי 24 שעות של אופטימיות שוצפת לגבי הסכם, פרסם שוב פוסט תקיף ומאיים כנגד איראן.

