ברנז'ה: עורך עלון השבת מצטרף לקמפיין של בנט

שבוע אחרי שעזב את מערכת 'הדור' בלי תאריך סיום, עוז סימינובסקי עוזב גם את 'ישראל היום' ומצטרף לקמפיין הבחירות של נפתלי בנט ככותב תכנים

ברנז'ה. מעלון השבת לקמפיין הבחירות של בנט. שבוע אחרי שעזב את עלון השבת 'הדור', עוז סימינובסקי פורש גם מכתיבת הטור בישראל היום ומצטרף לקמפיין הבחירות של בנט, כך פרסם ביני אשכנזי מ'ישראל היום'.

בהודעה הרשמית שפרסמה הנהלת 'הדור' לפני שבועיים, החמיאו חבריו לעבודה על תרומתו המשמעותית: "קשה לדמיין את 'הדור' בלי הקול הייחודי שעוז הביא; הוא הליהוק המדויק ביותר שיכולנו לבקש. הוא ידע לזקק את המחשבות של כולנו למאמרי מערכת נוקבים ולכתבות עומק".

ממאמרי מערכת ועד לפודקאסט

במהלך שנתיים של עשייה, היה סימינובסקי שותף מרכזי בבניית תשתית התוכן של העלון. בין היתר, היה חתום על עשרות מאמרי מערכת וכתבות, וכן על הובלת שתי עונות של הפודקאסט מבית 'הדור'.

"לא היינו מגיעים לאן שהגענו בלי החזון שלו, קו המחשבה ופעילותו", ציינו בהנהלה והוסיפו בנימה אישית: "אנחנו מלאים הערכה והוקרה לעוז היקר, שכבר מזמן הפך לחבר בלב ובנפש".

מצוות הדוברות של בנט נמסר לסרוגים, כי סימינובסקי יצטרף ככותב תכנים שמיועדים בעיקר לציבור הימני והסרוג.