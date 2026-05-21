מועצת השלום נגד בן גביר: "בלתי מתקבל על הדעת ומביש"

מנכ"ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב, תקף בחריפות היום (חמישי) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זאת בעקבות פרסום הסרטון שלו שהציג את היחס לעצורי המשט הטורקי לעזה אמש.

בדבריו מלדנוב אמר כי הסרטון הוא "בלתי מתקבל על הדעת ומביש! אני מצטרף לגינוי האוניברסלי של השר בן גביר על התגרותו חסרת הכבוד בפעילים העצורים".

"מעשים נתעבים אלה מסיחים את הדעת מהעבודה הדחופה של יישום התוכנית המקיפה של הנשיא טראמפ לעזה, קידום שיקום הפלסטינים והבטחת ביטחון ישראל" הוסיף והבהיר. "על כולם להפסיק את התיאטרליות ולהתמקד בתוצאות".