איטליה דורשת: להטיל סנקציות על בן גביר

שר החוץ של איטליה הודיע כי פנה לאיחוד האירופי בדרישה להטיל סנקציות על השר איתמר בן גביר בעקבות "הפעולות הבלתי מתקבלות שלו נגד פעילי המשט לעזה"

הסערה נמשכת: שר החוץ של איטליה, אנטוניו טג'אני, הודיע כי פנה היום (חמישי) לשרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, בדרישה להטיל סנקציות חמורות על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. זאת בעקבות הסערה הנרחבת סביב הסרטון שפרסם אמש בה הציג את ההתנהלות כלפי העצורים מהמשט לעזה.

"פניתי באופן רשמי לאיחוד האירופי בבקשה לכלול בדיון הקרוב של שרי האיחוד החלטה להטיל סנקציות נגד השר הישראלי בן גביר" כתב טג'אני ברשת X. "זאת בעקבות הפעולות הבלתי מתקבלות שלו נגד פעילי המשט לעזה, כולל הוצאת הפעילים מהמים הבינלאומיים, התעללות בהם והשפלה שלהם, תוך הפרת הזכויות האנושיות הבסיסיות ביותר".,

כזכור, איטליה הייתה המדינה הראשונה שהגיבה לסרטון שבן גביר פרסם אמש, כשראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני פנתה לישראל באופן פומבי וישיר בדרישה להתנצלות על מה שתיארה כ"השפלה קיצונית של פעילים לא אלימים".

אמש דווח כי גם ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז קרא לאיחוד האירופי ליישם את הסנקציות שהטיל על בן גביר. "התמונות של השר הישראלי בן גביר המבזה את חברי המשט הבינלאומי לתמיכה בעזה אינן מקובלות. אנו לא נסבול שמישהו יתעלל באזרחינו", כתב סנצ'ז. "בספטמבר הכרזתי על איסור כניסה לשטח המדינה של שר זה בממשלה הישראלית. עכשיו נדחוף בבריסל להעלות את הסנקציות הללו לרמה אירופית בדחיפות".