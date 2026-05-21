ישראל מאשרת: כל פעילי המשט גורשו מהארץ

משרד החוץ אישר באופן רשמי כי כל הפעילים שהיו על המשט הטורקי גורשו מישראל: "לא נאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה"

שלושה ימים אחרי תחילת ההשתלטות של חיל הים על המשט הטורקי לרצועת עזה, משרד החוץ אישר כעת (חמישי) כי כל הפעילים הזרים שהשתתפו ב"משט היח"צ" גורשו מישראל. בהודעה הובהר כי "ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על רצועת עזה".

כזכור, ביום שני האחרון חיל הים החל בפעולות ההשתלטות על הספינות של משט ה-IHH לעזה, אשר יצא מטורקיה בשבוע שעבר וניסה להגיע לרצועה. במקביל, שלשום בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את בקשת המדינה והורה על העברת 11 כלי שיט שנתפסו במסגרת משט קודם לקניינה של מדינת ישראל.

פעילות ההשתלטות של חיל הים על המשט הובילה גם לסערה דיפלומטית נרחבת, אחרי שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם ברשת סרטון שבו הציג את ההתנהלות כלפי העצורים מהמשט לעזה, שנראו קשורים ואזוקים. מדינות רבות דרשו התנצלות או הזמינו את השגרירים הישראלים לשיחות נזיפה ובירור, בעוד שאחרים דרשו להטיל סנקציות על בן גביר בעקבות התנהלותו.