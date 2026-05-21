כמו של דניאל עמית: מתכון לעוגת גבינה לוטוס הכי קלה שיש

אם גם אתם מריירים על עוגת הגבינה-לוטוס של דניאל עמית, אבל לא מעוניינים לשלם 170 שקלים, קבלו מתכון קליל וטעים שיעלה לכם הרבה יותר זול

טוב נו, אם אתם חיים על הפלנטה הזו, אין מצב שפספסתם את עוגת הגבינה-לוטוס של דניאל עמית, שנמכרת בכ-170 שקלים.

עוקביה הרבים ברשתות החברתיות יצרו הד מטורף סביב העוגה, ונראה כי כולם מעוניינים לטעון חתיכה קטנה. אז אם נזכרתם ברגע האחרון או שסתם לא בא לכם לשלם סכום כזה, קבלו מתכון לעוגת גבינה לוטוס בהרבה פחות כסף.

מתכון

תבנית מומלצת: קוטר 20 או 22 ס"מ (כדי שתצא גבוהה).

זמן הכנה: 15 דקות.

מצרכים

שרוול 1 של עוגיות לוטוס (250 גרם)

100 גרם חמאה מומסת

השכבה האמצעית (הגבינה):

2 מיכלים של שמנת מתוקה להקצפה 38% (סך הכל 500 מ"ל)

2 גביעים של גבינה לבנה 5% או 9% (סך הכל 500 גרם)

3/4 כוס סוכר (150 גרם)

בשביל שזה יהיה ממש כמו של דניאל, תוסיפו את הדבר הבא: 1 חפיסת שוקולד מריר או חלב (100 גרם), קצוץ לגושים (הצ'אנקים)

לציפוי: חצי צנצנת ממרח לוטוס

אופן ההכנה

לתחתית טוחנים או מועכים את שרוול עוגיות הלוטוס לפירורים (שומרים 2 כפות בצד לקישוט), מערבבים עם 100 גרם חמאה מומסת, מהדקים לתחתית התבנית ומכניסים למקפיא.

שכבת הגבינה והצ'אנקים: בקערה גדולה מניחים את השמנת המתוקה, הגבינה הלבנה והסוכר, מקציפים יחד (במיקסר או במיקסר ידני) במשך כמה דקות עד לקבלת קרם יציב וסמיך מאוד.

מוסיפים פנימה את צ'אנקים השוקולד הקצוץ ומקפלים קלות בעזרת לקקן/כף כדי שיתפזרו בקרם.

מוזגים את הקרם על תחתית הלוטוס ומיישרים. מכניסים למקרר לשעה-שעתיים.

לציפוי: ממיסים חצי צנצנת ממרח לוטוס במיקרוגל במשך 20 שניות עד שהוא נוזלי. מוזגים מעל העוגה הקרה, מפזרים את פירורי העוגיות ששמרנו בצד בשוליים, ומחזירים למקרר להתייצבות (לפחות 4 שעות).

בתאבון!!