רגע האמת הגיע: היערכות ממשית לחידוש המלחמה מול איראן

צה"ל ומערכת הביטחון העלו את רמת המוכנות האסטרטגית לרמה הגבוהה ביותר, על רקע הערכות מודיעיניות כי התקיפות עלולות להתחדש בכל רגע

ישראל החלה לנקוט בשורה של צעדי היערכות משמעותיים לקראת האפשרות הממשית של חידוש הלחימה מול איראן, כך פורסם אמש (רביעי) לראשונה במהדורת חדשות הערב של "כאן 11".

על רקע הערכות מודיעיניות עדכניות המצביעות על כך שהפעילות הצבאית והתקיפות באיראן עלולות להתחדש בכל רגע נתון, העלתה אמש מערכת הביטחון את רמת הדריכות המבצעית והמוכנות לשיא, לצד ביצוע מהלכים אסטרטגיים בשטח.

המדיניות האמריקאית בנקודת הכרעה

ההיערכות הישראלית מתנהלת במקביל להגעתו של הממשל בוושינגטון לצומת החלטה גורלי. לפי גורם ישראלי רשמי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרוב מתמיד להבעת תמיכה פומבית בפעולה צבאית יזומה, או לחילופין – להענקת אור ירוק וגיבוי מלא למהלך תקיפה ישראלי רחב היקף בטריטוריה האיראנית.

למרות הנטייה הברורה של הנשיא האמריקני לתמוך באופציה הצבאית, הגורם מדגיש כי טראמפ עדיין מותיר חלון הזדמנויות צר ומצומצם מאוד לצורך מיצוי ניסיון דיפלומטי אחרון וניהול משא ומתן מול המשטר בטהרן, לפני קבלת ההחלטה הסופית.

במפרץ מנסים למנוע הסלמה

ההתפתחויות הדרמטיות הללו מעוררות דאגה עמוקה בקרב השכנות באזור. מדינות המפרץ, החוששות באופן ישיר מהשלכותיה של מערכה צבאית אזורית רחבה, פועלות בימים אלו בצורה אינטנסיבית מאחורי הקלעים על מנת למנוע את פריצתה של הלחימה מחדש.

החשש המרכזי במדינות אלו נובע מההערכה כי במקרה של התלקחות, הן עצמן ומתקני האנרגיה והנפט האסטרטגיים שבשטחן יהפכו למטרה מיידית עבור האיראנים, דבר שעלול להוביל לטלטלה ביטחונית וכלכלית עולמית.