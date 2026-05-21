ישר לחשבון: ביטוח לאומי בבשורה משמחת לציבור

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה רשמית המבשרת על הקדמת מועדי תשלום הקצבאות עבור חודש מאי 2026. המהלך נועד לבוא לקראת הזכאים ולאפשר להם לקבל את התמיכה הכלכלית עוד לפני המועד הקבוע בחוק.

לפי העדכון הרשמי, הקצבאות השוטפות שמשולמות מדי חודש בתאריך ה-28, יוקדמו באופן חריג החודש ויופקדו בחשבונות הבנק כבר ביום שני, ה-25 במאי.

מי זכאי להקדמת התשלום?

הקדמת מועד ההפקדה ל-25 במאי תהיה תקפה עבור שורה ארוכה של קצבאות קיומיות וסוציאליות.

רשימת הקצבאות שישולמו במועד המוקדם כוללת את מקבלי קצבת אזרח ותיק, קצבת שאירים, קצבת נכות, קצבת ניידות, קצבת סיעוד, קצבת מזונות, קצבת נפגעי עבודה וכן קצבת אסירי ציון.

בביטוח הלאומי ממליצים לציבור הזכאים לעקוב באופן שוטף אחר ההפקדות בחשבונות הבנק החל מיום שני. כמו כן, מזכירים במוסד כי ניתן להתעדכן בכל העדכונים ובמידע האישי המלא גם באמצעות האזור האישי הרשמי באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.