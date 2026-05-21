הרב נריה: "הטובים ביותר לא הולכים לאקדמיה - הם בישיבות"

בראיון מיוחד לחג השבועות מדבר הרב יצחק נריה על השילוב בין תורה, צבא וחיים – וחושף מה השתנה בעולם התורה מאז המלחמה

"אפשר להיות מצוינים בהכול - אבל זה קשה, וזה תובע גדלות" אומר הרב יצחק נריה בראיון מיוחד ל"סרוגים" לקראת חג השבועות.

בראיון, ראש ישיבת תורה בציון ומייסד קרן "אחד לאחד" מציב מראה לציבור הדתי לאומי, ומדבר על המתח בין עולם התורה, הצבא והעבודה ועל השאלה האם באמת ניתן לחיות את כל העולמות יחד.

צפו בראיון המלא:

הראיון המלא עם הרב יצחק נריה

בפתיחת הראיון הרב נשאל איך משלבים בין עולם התורה, הצבא, העבודה והחיים עצמם?

"זה לא תמיד מסתדר", השיב. "חז"ל כבר עסקו בזה במחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. יש אידיאל של שילוב, אבל ברור שבמציאות זה תובע מאמץ. אחרי יום עבודה הרבה יותר קל לפתוח תוכנית טלוויזיה מאשר לפתוח גמרא".

עם זאת לדבריו, הקושי לא מבטל את השאיפה: "אפשר להיות מצוינים בהכול. זה קשה אבל אפשרי".

דווקא אנשי המילואים הצליחו יותר

כדי להמחיש זאת סיפר סיפור מפתיע: "בכולל שניגשו למבחני דיינות, מתוך 12 אברכים עברו רק שניים. אלה היו דווקא מי שעשו הכי הרבה ימי מילואים. זה אומר משהו, שאפשר לגדול גם כשנושאים עוד משימות על הכתפיים".

בהמשך ביקשתי להתמקד דווקא במה שמעסיק צעירים רבים: איך תלמיד ישיבה נכנס לצבא, ויוצא ממנו מחוזק?

לדברי הרב נריה, החיבור הזה מתחיל עוד לפני הגיוס.

בהלוויתו של מעוז ישראל רקנטי הי"ד

"רק לפני יומיים הייתי בהלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד. לשמוע את החברים שלו מדברים עליו - זה היה קידוש השם. כשאדם יוצא מתוך תורה וגדלות, הוא משפיע על הסביבה שלו".

לדבריו, דווקא המפגש עם המציאות מחזק: "החייל פוגש אנשים אחרים, עולמות אחרים ואז הוא מבין את גודל האחריות שיש לו. כשהוא חוזר לישיבה הוא חוזר עם עוצמות אחרות".

"אתם הסיירת שלנו"

לקראת חג השבועות העלינו גם סוגיה נוספת: האם הציבור הדתי־לאומי נותן מספיק מקום ליוקר התורה וללומדי התורה?

כאן הרב נריה השיב בצורה חדה: "מי שנשאר אצלנו ללמוד תורה, אלו הטובים ביותר. הם יכלו להיות באקדמיה, בהייטק, בעסקים, בכל מקום. אבל הם בחרו לשאת על כתפיהם את עולם התורה".

לדבריו, החברה הדתית לאומית צריכה לשנות גישה: "את האנשים האלה צריך להעריץ. לכבד. לרומם. להגיד להם - אתם הסיירת שלנו. אתם הנבחרת שלנו".

זה לא שובר אותנו

בהמשך הראיון התייחס גם לשינויים שעבר עולם התורה מאז תחילת המלחמה.

"הכתפיים שחוֹת. הקורבנות קשים מאוד" אמר בכאב "אבל זה לא שובר אותנו. להפך. זה מחייב אותנו לתורה גדולה יותר, לדקדוק במידות ולתיקון המעשים".

לסיום ביקשתי מהרב נריה מסר לחג השבועות לציבור כולו.

"שנדע לראות את מעלת חברנו ולא את חסרונם" אמר "אחדות אמיתית היא לא שכולם אותו דבר, כל אחד מביא את הדבר המיוחד שלו ויחד יוצרים עם אחד".

חג שמח.