סנצ'ז יוזם: סנקציות של כל מדינות אירופה על בן גביר

סערת סרטון עצורי המשט. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז קורא הרב לאיחוד האירופי להטיל סנקציות על בן גביר כך שייאסר עליו כניסה לכלל מדינות אירופה, בדומה לסנקציות שהוטלו עליו בספרד

האירופאים ממשיכים במצעד הגינויים כלפי בן גביר בעקבות הסרטון בו נראו פעילי המשט כבולים ומוכים במעצר שלהם בישראל.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז - שונא ישראל מובהק - פרסם הערב הודעה בה הוא קורא לאיחוד האירופי ליישם את הסנקציות שהטיל על בן גביר.

"התמונות של השר הישראלי בן גביר המבזה את חברי המשט הבינלאומי לתמיכה בעזה אינן מקובלות. אנו לא נסבול שמישהו יתעלל באזרחינו", כתב סנצ'ז ואז עבר למקל.

"בספטמבר הכרזתי על איסור כניסה לשטח המדינה של שר זה בממשלה הישראלית. עכשיו נדחוף בבריסל להעלות את הסנקציות הללו לרמה אירופית בדחיפות".

איסור כניסה לבן גביר וסמוטריץ' לספרד

בסרוגים פרסמנו, כי ספרד הכריזה על השר בצלאל סמוטריץ' והשר איתמר בן גביר כ"פרסונה נון גרטה", כלומר אישיות לא רצויה. ואסרה על כניסתם למדינה.

שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלברס, הסביר כי הצעדים נגד השרים הישראלים מגיעים בתגובה למעשיהם והצהרותיהם, וכי איסור הכניסה נועד לשמור על זכויות האדם ולתמוך בשלום, ו"לא מהווה פעולת עוינות נגד מדינת ישראל".

אלברס אמר: "בנוגע לצעדי התגמול, ממשלת ספרד לא חוששת. הצעדים שלנו נוגעים לרגישות של רוב האזרחים ולתחום הריבונות של ספרד. הצעדים האלה לא נגד ישראל, אלא בעד השלום וזכויות האדם".

באותו זמן הכריזה ספרד על שורה של עיצומים מדיניים כנגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק, איסור עגינה בנמלי המדינה לספינות שמספקות שירות לצה"ל או מכילות משלוחי תחמושת וציוד.

כעת כאמור, מבקש סנצ'ז להרחיב את הסנקציות לא רק בספרד אלא גם על כל אירופה.