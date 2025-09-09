משרד החוץ הספרדי הודיע, לאחר תגובת שר החוץ סער לצעדים המדיניים נגד ישראל, כי הממשלה החליטה על צעדי תגמול נוספים. ספרד הכריזה על השר בצלאל סמוטריץ' והשר איתמר בן גביר כ"פרסונה נון גרטה", או אישיות לא רצויה. ואסרה על כניסתם למדינה.
שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלברס, הסביר כי הצעדים נגד השרים הישראלים מגיעים בתגובה למעשיהם והצהרותיהם, וכי איסור הכניסה נועד לשמור על זכויות האדם ולתמוך בשלום, ו"לא מהווה פעולת עוינות נגד מדינת ישראל".
אלברס אמר: "בנוגע לצעדי התגמול, ממשלת ספרד לא חוששת. הצעדים שלנו נוגעים לרגישות של רוב האזרחים ולתחום הריבונות של ספרד. הצעדים האלה לא נגד ישראל, אלא בעד השלום וזכויות האדם."
רק לפני ימים בודדים הכריזה ספרד על שורה של עיצומים מדיניים כנגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק, איסור עגינה בנמלי המדינה לספינות שמספקות שירות לצה"ל או מכילות משלוחי תחמושת וציוד.
בתגובה, אסר השר סער על שתי שרות שהתבטאו כנגד ישראל להיכנס לשטח המדינה. הספרדים החזירו את השגרירה להתייעצות וכעת מכריזים גם על איסור כניסה לסמוטריץ' ובן גביר.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
אילנה
גרוע מאד מעיב על היחסים בין ישראל וספרד15:08 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוימי רפאל
עושים קאקא על ספרד ועל אירופה כולה15:04 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו 3
כשהמוסלמים ישתלטו עליכם. תתחילו לדבר אחרת. וזה בתוכנית שלהם15:28 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אנשים פה חושבים שישראל אימפריה .... בפועל בלי הנשק האמריקאי, אין למדינה סכויי של שבוע ... ואם יוטלו סנקציות כלכליות של אירופה זה יקח חודשיים עד לקריסה ... אלוהים כבר הפסיק לשלוח מן מהשמיים ...
הבעיה זה לא סמוטריץ ובן גביר , הם בכל מקרה לא תכננו לנפוש בספרד .... הבעיה זה אותם עשרות אלפי צעירים שנוסעים לארבעה ימים לברצלונה או סופשבוע במדריד ויכולים למצוא...
הבעיה זה לא סמוטריץ ובן גביר , הם בכל מקרה לא תכננו לנפוש בספרד .... הבעיה זה אותם עשרות אלפי צעירים שנוסעים לארבעה ימים לברצלונה או סופשבוע במדריד ויכולים למצוא עצמם במעצר ... ממשלת החורבן , עם הססמאות הנבובות... נצחון מוחלט ... כפסע ... טרנספר מרצון .... פנוי בהתנדבות ... ועוד כל מני ססמאות מטומטמות , שלעולם לא יתגשמו במציאות ... הביא עלינו בידוד בינלאומי מוחלט, אפילו בארה"ב זו סכנה ללכת ברחוב אם סממן יהודי , כי גם שם האזרחים כולל הרפובליקנים שהצביעו לטראמפ , שונאים את ישראל ברמות שקשה לתאר ... ובניגוד לאירופה , שם רק מסלקים אותנו מבתי קפה , זורקים אותנו מבתי קפה , יורקים עלינו ברחוב ... בארה"ב כל אידיוט מחזיק נשק ...המשך 15:23 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תערו של אוקאם
גדעון סער והממשלה החלשה ביותר בתולדות ישראל הפכה בלתי רלוונטית שאיש לא מתחשב בדעתה. ממשלה שדבקה באינטרס האישי של שמירת הכיסא, נגררת בחוסר אחריות, להצהרות הזויות על הרעבה טרנספר שבוחרת...
גדעון סער והממשלה החלשה ביותר בתולדות ישראל הפכה בלתי רלוונטית שאיש לא מתחשב בדעתה. ממשלה שדבקה באינטרס האישי של שמירת הכיסא, נגררת בחוסר אחריות, להצהרות הזויות על הרעבה טרנספר שבוחרת לסכן את החטופים, לשלם מחיר נוסף של חיילים הרוגים, לשבור את הקונצנזוס הציבורי משלמת מחיר בין-לאומי כבד וכל מה שיכולה זה לצעוק "אנטישמיות" צעקה שלא מזיזה לאף אחד.המשך 15:46 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תערו של אוקאם
גדעון סער והממשלה החלשה ביותר בתולדות ישראל הפכה בלתי רלוונטית שאיש לא מתחשב בדעתה. ממשלה שדבקה באינטרס האישי של שמירת הכיסא, נגררת בחוסר אחריות, להצהרות הזויות על הרעבה טרנספר שבוחרת...
גדעון סער והממשלה החלשה ביותר בתולדות ישראל הפכה בלתי רלוונטית שאיש לא מתחשב בדעתה. ממשלה שדבקה באינטרס האישי של שמירת הכיסא, נגררת בחוסר אחריות, להצהרות הזויות על הרעבה טרנספר שבוחרת לסכן את החטופים, לשלם מחיר נוסף של חיילים הרוגים, לשבור את הקונצנזוס הציבורי משלמת מחיר בין-לאומי כבד וכל מה שיכולה זה לצעוק "אנטישמיות" צעקה שלא מזיזה לאף אחד.המשך 15:46 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו 3
כשהמוסלמים ישתלטו עליכם. תתחילו לדבר אחרת. וזה בתוכנית שלהם15:28 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אנשים פה חושבים שישראל אימפריה .... בפועל בלי הנשק האמריקאי, אין למדינה סכויי של שבוע ... ואם יוטלו סנקציות כלכליות של אירופה זה יקח חודשיים עד לקריסה ... אלוהים כבר הפסיק לשלוח מן מהשמיים ...
הבעיה זה לא סמוטריץ ובן גביר , הם בכל מקרה לא תכננו לנפוש בספרד .... הבעיה זה אותם עשרות אלפי צעירים שנוסעים לארבעה ימים לברצלונה או סופשבוע במדריד ויכולים למצוא...
הבעיה זה לא סמוטריץ ובן גביר , הם בכל מקרה לא תכננו לנפוש בספרד .... הבעיה זה אותם עשרות אלפי צעירים שנוסעים לארבעה ימים לברצלונה או סופשבוע במדריד ויכולים למצוא עצמם במעצר ... ממשלת החורבן , עם הססמאות הנבובות... נצחון מוחלט ... כפסע ... טרנספר מרצון .... פנוי בהתנדבות ... ועוד כל מני ססמאות מטומטמות , שלעולם לא יתגשמו במציאות ... הביא עלינו בידוד בינלאומי מוחלט, אפילו בארה"ב זו סכנה ללכת ברחוב אם סממן יהודי , כי גם שם האזרחים כולל הרפובליקנים שהצביעו לטראמפ , שונאים את ישראל ברמות שקשה לתאר ... ובניגוד לאירופה , שם רק מסלקים אותנו מבתי קפה , זורקים אותנו מבתי קפה , יורקים עלינו ברחוב ... בארה"ב כל אידיוט מחזיק נשק ...המשך 15:23 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אילנה
גרוע מאד מעיב על היחסים בין ישראל וספרד15:08 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוימי רפאל
עושים קאקא על ספרד ועל אירופה כולה15:04 09.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר