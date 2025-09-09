ספרד הכריזה על השרים הישראלים סמוטריץ' ובן גביר כ"פרסונה נון גרטה" ואסרה על כניסתם למדינה.

משרד החוץ הספרדי הודיע, לאחר תגובת שר החוץ סער לצעדים המדיניים נגד ישראל, כי הממשלה החליטה על צעדי תגמול נוספים. ספרד הכריזה על השר בצלאל סמוטריץ' והשר איתמר בן גביר כ"פרסונה נון גרטה", או אישיות לא רצויה. ואסרה על כניסתם למדינה.

שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלברס, הסביר כי הצעדים נגד השרים הישראלים מגיעים בתגובה למעשיהם והצהרותיהם, וכי איסור הכניסה נועד לשמור על זכויות האדם ולתמוך בשלום, ו"לא מהווה פעולת עוינות נגד מדינת ישראל".

אלברס אמר: "בנוגע לצעדי התגמול, ממשלת ספרד לא חוששת. הצעדים שלנו נוגעים לרגישות של רוב האזרחים ולתחום הריבונות של ספרד. הצעדים האלה לא נגד ישראל, אלא בעד השלום וזכויות האדם."

רק לפני ימים בודדים הכריזה ספרד על שורה של עיצומים מדיניים כנגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק, איסור עגינה בנמלי המדינה לספינות שמספקות שירות לצה"ל או מכילות משלוחי תחמושת וציוד.

בתגובה, אסר השר סער על שתי שרות שהתבטאו כנגד ישראל להיכנס לשטח המדינה. הספרדים החזירו את השגרירה להתייעצות וכעת מכריזים גם על איסור כניסה לסמוטריץ' ובן גביר.