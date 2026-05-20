שי גולדן שובר שתיקה: זו הסיבה שעזבתי את ערוץ 14

המעבר של איש התקשורת שי גולדן מערוץ 14 בחזרה לרשת 13 מסמן את אחד המהלכים המדוברים ביותר במפת התקשורת בתקופה האחרונה. מי שהפך לאורך זמן לאחד הסמלים הבולטים של ערוץ 14, מצא את עצמו מותקף על ידי מי שהיו עד לא מזמן קהל מעריציו. בשיחה טעונה בפודקאסט "תיקטוק" של המכון הישראלי לעיתונות, שחזר מגיש תוכנית "שישי" את התהליך הפנימי שעבר, וסימן את נקודות השבר המרכזיות שהובילו אותו להבנה כי מקומו אינו שם עוד.

גולדן הסביר כי כשהגיע לערוץ בתקופת הקורונה, המציאות נראתה אחרת לחלוטין. "קודם כל, בשנה הראשונה הוא היה הרבה יותר מתון ממה שהוא עכשיו", סיפר, "כמובן שמימין, אבל היה ערוץ יחסית – אני לא אומר מאוזן, אבל הרבה פחות ממה שהוא עכשיו". השינוי בטון של הערוץ הבהיר לו כי המרחב הציבורי הולך ומקצין: "נטיתי ימינה, ופתאום הבנתי שאין דבר כזה. אם אתה נוטה ימינה, אתה נתפס כ-All the way ימין. אין מקום לאפור בשיח הישראלי, בטח לא בתקשורת".

נקודת השבר הראשונה: ליל גלנט

לדברי גולדן, הסדקים הראשונים והמשמעותיים ביותר באידיליה החלו עוד לפני אירועי שבעה באוקטובר, סביב קידום הרפורמה המשפטית, מהלך שהוא תמך בו ברמה העקרונית, אך הסתייג מהדרך שבה בוצע. הרגע שבו הכל השתנה עבורו היה פיטורי שר הביטחון במה שנודע כ"ליל גלנט" הראשון.

"ואז הגיע ליל גלנט. אמרתי אוקיי, עד פה. נקודה, תודה רבה", שחזר גולדן את הרגע שבו הבין לראשונה שמשהו בסיסי השתבש. "עליתי בבוקר, שש בבוקר בערוץ 14 ואמרתי: די חבר'ה, נגמר. צריכים להפסיק, הנזק גדול מהתועלת, אנחנו פה מפרקים את המדינה הזאת ובואו נעצור".

המפנה הסופי: השבעה באוקטובר וההגנה על נתניהו

אם ליל גלנט יצר את הסדק, הרי שאסון השבעה באוקטובר הביא איתו את המפנה הסופי והמוחלט. גולדן תיאר כיצד ציפה שאירוע בסדר גודל כזה יוביל לחשבון נפש קולקטיבי, אך נדהם לגלות שבתוך חודשים ספורים המערכת סביבו התגייסה להגנה מוחלטת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך גלגול האשמה הבלעדית על ראשי מערכת הביטחון.

"הייתי אבסולוטית משוכנע שתם האירוע", שיתף בגילוי לב, "ואז אני רואה תוך שלושה-ארבעה חודשים – כולם מתיישרים: נתניהו קדוש, הרצי אשם וגלנט אשם ורונן בר אשם... כולם אשמים, כל הפירמידה קורסת, כל הפירמידה נכשלה, רק ההוא שמנהל את הפירמידה לא קשור לאירוע. אני כאילו יושב שם ואני אומר: חבר'ה, בוא'נה אתם רציניים? עזבו שנייה פוליטיקה, טענה לוגית: הוא בראש הפירמידה. הפירמידה קרסה, מסכימים?".

בעקבות העמדות הביקורתיות שהציג, גולדן החל להרגיש כי בערוץ מנסים להצר את צעדיו ולדחוק אותו לשוליים, בין היתר על ידי הצמדת מגישים שיאזנו אותו והעברתו לשעות שידור פחות מרכזיות. "אני מבין שאין מילה שאני אומר שהערוץ הזה בסופו של דבר מזדהה איתה", סיכם את התחושה שבישרה על הפרידה הבלתי נמנעת.

"נתניהו במסע צלב נגד המערכות"

כשהוא מביט לאחור על סרטונים שלו מאותה תקופה, גולדן מודה כיום בתחושת אי-נוחות עמוקה מהסגנון שנקט לעיתים, ואומר כי אילו הייתה לו מנהרת זמן, היה פועל אחרת. כיום, ממקומו החדש ברשת 13, הוא משמיע ביקורת חריפה על ראש הממשלה ומאשים אותו בשינוי כיוון מוחלט ופגיעה בממלכתיות.

"אני מאמין מעומק הלב שנתניהו עבר לשלב בקריירה... הוא כרת גט כריתות עם הממלכתיות והוא עכשיו בוונדטה אמיתית נגד מדינת ישראל. הוא באמת במסע צלב נגד מדינת ישראל. הוא רוצה להעניש את כל המערכות שהוא היה נאמן להן ושותף להן והתהפכו עליו לשיטתו". גולדן הביע דאגה עמוקה מכך שהמדד היחיד שנותר במערכת הפוליטית הוא נאמנות עיוורת ולא כישורים, והזהיר כי השיח הציבורי בימין הישראלי כבר חרג מהביביזם ועבר למה שהוא מכנה "בן-גביריזם וכהניזם על מלא", תהליך שלדבריו זוכה לנרמול מסוכן בכלי תקשורת מסוימים.