אחת ולתמיד: אברי גלעד חושף את עמדותיו הפוליטיות

איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, חושף את עמדותיו הפוליטיות ואת יחסו לראש הממשלה בנימין נתניהו. ומה הוא חושב על הרפורמה המשפטית

איש התקשורת אברי גלעד שוחח במסגרת תוכניתו ברדיו 103FM עם מאזין שעלה לשידור. השניים ניהלו שיחה פתוחה על איכות ההנהגה הציבורית בישראל, ושוחחו על ההבדלים בין המנהיגים של פעם לבין המנהיגים של היום.

במהלך חילופי הדברים, שאל גלעד את המאזין מי לדעתו הדמות שהכי מתאימה כיום להנהיג את המדינה.

"טוב בהרבה דברים"

בתגובה לשאלה, השיב המאזין כי לדעתו ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המתאים ביותר, וציין כי נתניהו טוב בהרבה מאוד תחומים. המאזין הוסיף והחמיא לראש הממשלה כשאמר כי בכל הנוגע לעולם הפוליטי ולקשרים עם אנשים, נתניהו הוא "מספר אחד".

גלעד לא הסכים עם הקביעה הזו, ומיהר להציג זווית ראייה שונה וביקורתית מאוד על פועלו ועל השפעתו של ראש הממשלה.

בתגובה למילים של המאזין, ענה גלעד בשידור כי נתניהו הוא אכן "מספר אחד", אך פירט זאת בדרכו: "מספר אחד בהשחתת המערכת, בקלקול היחסים בתוך העם, בשיבוש כל המערכות ובדרדור המדינה בכמה פרמטרים למדינת עולם שלישי".

"אני ימני, לא ביביסט"

בסוף דבריו, ביקש גלעד להבהיר את עמדתו הפוליטית האישית כדי לעשות הבחנה ברורה בין תמיכה אידאולוגית לבין תמיכה בראש הממשלה.

גלעד הצהיר כי הוא מגדיר את עצמו כאדם ימני, אך הדגיש: "לא ביביסט, אבל ימני". בהמשך לכך, התייחס גם לסוגיית המערכת המשפטית וציין כי לדעתו הרפורמה המשפטית צריכה להיות הרבה יותר עמוקה ממה שהוצע, אך מתח ביקורת על האופן שבו הדברים קודמו והוסיף כי היא לא צריכה להיעשות בדרך הדורסנית שבה היא נעשתה.